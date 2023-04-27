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https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-varank-acikladi-turkiye-cip-uretimine-basliyor-1070253468.html
Bakan Varank açıkladı: Türkiye çip üretimine başlıyor
Bakan Varank açıkladı: Türkiye çip üretimine başlıyor
Çip krizi, elektronik ve otomotiv sektörlerinde ciddi etkilere neden oldu ve ülkeler kendi çip üretim tesislerini kurmak için araştırma ve yatırım sürecine... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T11:10+0300
2023-04-27T11:10+0300
türkiye
mustafa varank
sanayi ve teknoloji bakanlığı
çip
üretim
katar
tübitak
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Çip Üretim Tesisi Yatırımı Açılış Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 12 ay içinde Türkiye’de ilk defa 65 nanometre çiplerin üretileceğini söyledi. Bakan Varank, konuşmasında “Burası, iki ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik komponentlerin üretildiği ve pazara sunulduğu bir tesis olacak. Geliştirdiği teknolojik çözümlerle, milli hasılamıza, cari açığın azaltılmasına ve istihdama katkı sağlayacak. Türkiye’yi kritik teknolojilerin üreticisi yapacağız.” ifadelerini kullandı.Çip endüstrisinin küresel pazar büyülüğünün 600 milyar dolara ulaştığını söyleyen ve bu pazarın inanılmaz hızdaki büyümesine dikkat çeken Varank, “Bugün hemen hemen evimizde yer alan her cihazda bir çip yer alıyor. Ortalama bir otomobilde 1000’den fazla çip var. Hatta artık giyilebilir çiplerle dolaşıyoruz. Ve bunların sayısı her geçen gün artıyor. 2030 yılına kadar çip pazarı büyüklüğü 1,5 trilyon dolara yaklaşacak.” dedi.Çip endüstrisinin milli güvenlikte de çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Varank, bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı:Çip üretim hattında kullanılacak makineler Katar’danVarank, çip üretim hattının kurulabilmesi için gerekli olan ve değeri 30 milyon doları bulan makinelerin, Katar Hamad Bin Halife Üniversitesi tarafından sağlanacağını söyledi.Bakan Varank, konuyla ilgili “TÜBİTAK BİLGEM ise temiz odaların inşa edilmesinden, makinelerin Katar’dan getirilerek kurulmasından ve tesisin işletilmesinden sorumlu olacak. Makine ekipmanların Gebze kampüsüne getirilmesinden sonra inşallah 12 ay içerisinde Türkiye’de ilk defa 65 nm çip üretimine başlayacağız. Burası, iki ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik komponentlerin üretildiği ve pazara sunulduğu bir tesis olacak. Geliştirdiği teknolojik çözümlerle, milli hasılamıza, cari açığın azaltılmasına ve istihdama katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221110/stok-sorunu-yasayan-ps5-bimde-satista-oyun-konsollarini-vuran-cip-kitligi-daha-ne-kadar-surer-1063289668.html
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mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı, çip, üretim, katar, tübitak
mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı, çip, üretim, katar, tübitak

Bakan Varank açıkladı: Türkiye çip üretimine başlıyor

11:10 27.04.2023
© AA / Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çip Üretim Tesisi Yatırımı ve “IDEA Incubation” Kuluçka Merkezi Açılış Töreni’ne katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çip Üretim Tesisi Yatırımı ve “IDEA Incubation” Kuluçka Merkezi Açılış Töreni’ne katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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Çip krizi, elektronik ve otomotiv sektörlerinde ciddi etkilere neden oldu ve ülkeler kendi çip üretim tesislerini kurmak için araştırma ve yatırım sürecine girdi. Tayvan, çip üretimi konusunda öncü bir ülke olarak bilinirken, Türkiye'nin de kendi yerli ve milli çip üretim tesisini kurması için çalışmalara başlanacağı açıklandı.
Çip Üretim Tesisi Yatırımı Açılış Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 12 ay içinde Türkiye’de ilk defa 65 nanometre çiplerin üretileceğini söyledi. Bakan Varank, konuşmasında “Burası, iki ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik komponentlerin üretildiği ve pazara sunulduğu bir tesis olacak. Geliştirdiği teknolojik çözümlerle, milli hasılamıza, cari açığın azaltılmasına ve istihdama katkı sağlayacak. Türkiye’yi kritik teknolojilerin üreticisi yapacağız.” ifadelerini kullandı.
Çip endüstrisinin küresel pazar büyülüğünün 600 milyar dolara ulaştığını söyleyen ve bu pazarın inanılmaz hızdaki büyümesine dikkat çeken Varank, “Bugün hemen hemen evimizde yer alan her cihazda bir çip yer alıyor. Ortalama bir otomobilde 1000’den fazla çip var. Hatta artık giyilebilir çiplerle dolaşıyoruz. Ve bunların sayısı her geçen gün artıyor. 2030 yılına kadar çip pazarı büyüklüğü 1,5 trilyon dolara yaklaşacak.” dedi.
Çip endüstrisinin milli güvenlikte de çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Varank, bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Dolayısıyla özellikle gelişmiş ülkeler çip endüstrisine yönelik yeni yol haritalarını birer birer açıklıyor. Avrupa Komisyonu geçen yıl Avrupa Çip Yasası’nı onayladı. Çip endüstrisinde küresel pazar payını artırmak amacıyla 47 milyar dolarlık kamu ve özel sektör yatırımını harekete geçirdi. Yine aynı şekilde ABD, çip endüstrisinde arz güvenliğini sağlamak ve uzak doğuya bağımlılığı azaltmak amacıyla çip yasasını onayladı. 52 milyar dolarlık teşviği devreye aldı. Biz de Türkiye olarak Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde artık tam zamanında doğru teknolojilere yatırım yapıyoruz. Savunma sanayi şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu stratejik çiplerin hem tasarımını hem de üretimini TÜBİTAK’ta yapabiliyoruz. Savunma sanayinin ihtiyacı olan bu fotodedektör çiplerinin kilogram başına değeri ihracat değeri 388 bin dolar. Burada büyük bir katma değer var. Ülkemiz için bir fırsat var.”

Çip üretim hattında kullanılacak makineler Katar’dan

Varank, çip üretim hattının kurulabilmesi için gerekli olan ve değeri 30 milyon doları bulan makinelerin, Katar Hamad Bin Halife Üniversitesi tarafından sağlanacağını söyledi.
Bakan Varank, konuyla ilgili “TÜBİTAK BİLGEM ise temiz odaların inşa edilmesinden, makinelerin Katar’dan getirilerek kurulmasından ve tesisin işletilmesinden sorumlu olacak. Makine ekipmanların Gebze kampüsüne getirilmesinden sonra inşallah 12 ay içerisinde Türkiye’de ilk defa 65 nm çip üretimine başlayacağız. Burası, iki ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik komponentlerin üretildiği ve pazara sunulduğu bir tesis olacak. Geliştirdiği teknolojik çözümlerle, milli hasılamıza, cari açığın azaltılmasına ve istihdama katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.
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