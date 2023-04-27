https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-varank-acikladi-turkiye-cip-uretimine-basliyor-1070253468.html

Bakan Varank açıkladı: Türkiye çip üretimine başlıyor

Bakan Varank açıkladı: Türkiye çip üretimine başlıyor

Çip krizi, elektronik ve otomotiv sektörlerinde ciddi etkilere neden oldu ve ülkeler kendi çip üretim tesislerini kurmak için araştırma ve yatırım sürecine... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T11:10+0300

2023-04-27T11:10+0300

2023-04-27T11:10+0300

türkiye

mustafa varank

sanayi ve teknoloji bakanlığı

çip

üretim

katar

tübitak

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Çip Üretim Tesisi Yatırımı Açılış Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 12 ay içinde Türkiye’de ilk defa 65 nanometre çiplerin üretileceğini söyledi. Bakan Varank, konuşmasında “Burası, iki ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik komponentlerin üretildiği ve pazara sunulduğu bir tesis olacak. Geliştirdiği teknolojik çözümlerle, milli hasılamıza, cari açığın azaltılmasına ve istihdama katkı sağlayacak. Türkiye’yi kritik teknolojilerin üreticisi yapacağız.” ifadelerini kullandı.Çip endüstrisinin küresel pazar büyülüğünün 600 milyar dolara ulaştığını söyleyen ve bu pazarın inanılmaz hızdaki büyümesine dikkat çeken Varank, “Bugün hemen hemen evimizde yer alan her cihazda bir çip yer alıyor. Ortalama bir otomobilde 1000’den fazla çip var. Hatta artık giyilebilir çiplerle dolaşıyoruz. Ve bunların sayısı her geçen gün artıyor. 2030 yılına kadar çip pazarı büyüklüğü 1,5 trilyon dolara yaklaşacak.” dedi.Çip endüstrisinin milli güvenlikte de çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Varank, bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı:Çip üretim hattında kullanılacak makineler Katar’danVarank, çip üretim hattının kurulabilmesi için gerekli olan ve değeri 30 milyon doları bulan makinelerin, Katar Hamad Bin Halife Üniversitesi tarafından sağlanacağını söyledi.Bakan Varank, konuyla ilgili “TÜBİTAK BİLGEM ise temiz odaların inşa edilmesinden, makinelerin Katar’dan getirilerek kurulmasından ve tesisin işletilmesinden sorumlu olacak. Makine ekipmanların Gebze kampüsüne getirilmesinden sonra inşallah 12 ay içerisinde Türkiye’de ilk defa 65 nm çip üretimine başlayacağız. Burası, iki ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik komponentlerin üretildiği ve pazara sunulduğu bir tesis olacak. Geliştirdiği teknolojik çözümlerle, milli hasılamıza, cari açığın azaltılmasına ve istihdama katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

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mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı, çip, üretim, katar, tübitak