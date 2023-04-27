https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-soylu-ey-amerika-tayyip-erdogan-secimi-kazanacak-adamin-kemale-bu-millet-bay-bay-diyecek-1070286163.html

Bakan Soylu: Ey Amerika, Tayyip Erdoğan seçimi kazanacak, adamın Kemal'e bu millet bay bay diyecek

Bakan Soylu: Ey Amerika, Tayyip Erdoğan seçimi kazanacak, adamın Kemal'e bu millet bay bay diyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun peşine adam taktılar, gezdiriyorlar. Neden? Seçimi kazanacaklar. Ey Amerika, Tayyip Erdoğan seçimi kazanacak... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T20:08+0300

2023-04-27T20:08+0300

2023-04-27T20:08+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

kürt

istanbul

kağıthane

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AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Kağıthane'de Sultan Selim Mahallesi sakinleriyle buluşmasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yaptığını söyledi.Erdoğan'ın İstanbul'da sadece belediye başkanlığı yapmadığını, milletin gönlünde hizmetleriyle beraber taht kurduğunu belirten Soylu, "İstanbul'un her yerine imza attı. Ne kadarda? Dört yılda benim hayatıma dokundu. Dört yıldır İstanbul'u idare ediyorlar. Kimin hayatına dokundular, kimin? Hiç kimsenin. Sadece reklam, başka bir şey yok" diye konuştu.Bakan Soylu, belediyeler ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'un spor yapmasını istediğini anlattı.'Amerika, Avrupa onlara talimat vermiş, Tayyip Erdoğan'ı değiştirecekler'"Belediye otobüslerini çalıştıramıyorlar, bozuluyor" diyen Soylu, şöyle devam etti:'Biz Tayyip Erdoğan fırsatını yakaladık, bu yüzyılda bir gelecek'Geçmişte Türkiye'de insanların "Ben dindarım" diyemediğini aktaran Soylu, Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi'nde insanların "Ben dindarım" diyebildiğini belirtti.Bakan Soylu, Türkiye'de insanların geçmişte "Ben Kürt'üm" de diyemediğine dikkati çekerek, "Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi'nde 'Ben Kürdüm' diyorlar. Bu ülkede insanlar 'Ben Alevi'yim' diyemiyorlardı. Bu ülkede insanlar, Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi'nde 'Ben Alevi'yim' diyorlar. Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi özgür, büyük bir Türkiye'dir, 85 milyonun Türkiyesi'dir" ifadelerini kullandı.Türkiye'yi yedili masaya teslim etmek istemediklerini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:Bakan Soylu, toplanan kalabalığa bir emanetinin olduğunu dile getirerek, "Böyle liderler Türkiye'ye 100 yılda bir gelir, tam 100 yılda bir. Biz, Tayyip Erdoğan fırsatını yakaladık, bu yüzyılda bir gelecek. Bana diyorlar ki 'Çok çalışıyorsun, 2 saat, 3 saat uykularla ayakta kalıyorsun.' Bir tek şey var, aileme de eşime de çocuklarıma da herkese de söyledim. Bu ülke, bu Tayyip Erdoğan fırsatını kaçırmamalı, kaçırmamalı, kaçırmamalı. Tayyip Erdoğan size emanettir" şeklinde konuştu.

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