https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-kurum-kentsel-donusumde-yarisi-bizden-kampanyasina-basvuru-sayisi-20-bin-147ye-ulasti-1070241904.html

Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sayısı 20 bin 147'ye ulaştı

Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sayısı 20 bin 147'ye ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sayısı 20 bin 147'ye ulaştığını açıkladı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023-04-27T00:30+0300

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türkiye

murat kurum

kentsel dönüşüm

bahçelievler

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 bin 147'ye ulaşan Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na en çok başvurunun İstanbul Bahçelievler'den yapıldığını bildirdi.Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldı. Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek! En çok başvuru Bahçelievler'den…Haydi İstanbul, riskli konutlarımızı TOKİ ile birlikte dönüştürelim" ifadesini kullandı.

türkiye

bahçelievler

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