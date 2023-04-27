https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-kurum-kentsel-donusumde-yarisi-bizden-kampanyasina-basvuru-sayisi-20-bin-147ye-ulasti-1070241904.html
Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sayısı 20 bin 147'ye ulaştı
Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sayısı 20 bin 147'ye ulaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sayısı 20 bin 147'ye ulaştığını açıkladı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T00:30+0300
2023-04-27T00:30+0300
2023-04-27T00:30+0300
türkiye
murat kurum
kentsel dönüşüm
bahçelievler
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 bin 147'ye ulaşan Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na en çok başvurunun İstanbul Bahçelievler'den yapıldığını bildirdi.Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldı. Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek! En çok başvuru Bahçelievler'den…Haydi İstanbul, riskli konutlarımızı TOKİ ile birlikte dönüştürelim" ifadesini kullandı.
türkiye
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murat kurum, kentsel dönüşüm, bahçelievler
murat kurum, kentsel dönüşüm, bahçelievler
Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sayısı 20 bin 147'ye ulaştı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sayısı 20 bin 147'ye ulaştığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 bin 147'ye ulaşan Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na en çok başvurunun İstanbul Bahçelievler'den yapıldığını bildirdi.
Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldı. Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek! En çok başvuru Bahçelievler'den…Haydi İstanbul, riskli konutlarımızı TOKİ ile birlikte dönüştürelim" ifadesini kullandı.