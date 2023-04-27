https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-bilgin-eytde-maas-baglananlarin-sayisi-1-milyona-ulasti-1070293324.html
Bakan Bilgin: EYT'de maaş bağlananların sayısı 1 milyona ulaştı
Bakan Bilgin: EYT'de maaş bağlananların sayısı 1 milyona ulaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de maaş bağlananların sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Bakan Bilgin, "Deprem bölgesindeki... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023-04-27T22:52+0300
2023-04-27T22:56+0300
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vedat bilgin
Bakan Bilgin: EYT'de maaş bağlananların sayısı 1 milyona ulaştı
22:52 27.04.2023 (güncellendi: 22:56 27.04.2023) Abone ol
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de maaş bağlananların sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Bakan Bilgin, "Deprem bölgesindeki EYT'lilerin tamamı maaşlarını aldı" dedi.