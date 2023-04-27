Araştırma: Tip 2 diyabet hastalığı akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan rahatsızlığı sebebiyle bugünkü programını iptal etti.
12:46
24 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
13:10
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Ev kiralarına yüzde 25 sınırı uzatıldı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Yapay zeka ve ChatGPT tartışmaları
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Gençlik ve seçim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Adalet arayışı
18:34
99 dk
Z RAPORU
Liderlerin seçim çalışmaları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın son durumu
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Seçime 2 hafta kala partilerde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Moskova'da dörtlü toplantı ve Ortadoğu'daki durum
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Adil ve eşit bir seçim mi?
17:03
81 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
100 dk
Z RAPORU
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230427/arastirmaya-gore-tip-2-diyabet-hastaligi-akciger-rahatsizliklarina-neden-olabilir-1070292132.html
Araştırma: Tip 2 diyabet hastalığı akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir
Araştırma: Tip 2 diyabet hastalığı akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir
Yeni bir araştırmada, tip 2 diyabet hastalığının doğrudan akciğer rahatsızlıklarına neden olabileceği ortaya konuldu. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T22:30+0300
2023-04-27T22:30+0300
tip 2 diyabet
yaşam
akciğer
kan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/10/1054791396_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a9d0a0ebc5dc8301feae4ec796282117.jpg
Diabetes UK tarafından finanse edilen araştırmada, akciğer rahatsızlıklarının tip 2 diyabet hastalığının neden olduğu komplikasyonlar olarak görülmesi gerektiği belirtildi.Surrey Üniversitesi'nden Profesör Inga Prokopenko liderliğindeki araştırmacılar, genlerin kan şekeri seviyelerini ve sağlık sorunlarını nasıl etkilediğini inceledi.Araştırma kapsamında bu alandaki 17 çalışmaya katılan yaklaşık 500 bin katılımcının verileri analiz edildi.Araştırmacılar, sigara kullanımı ve düşük aktivite seviyeleri gibi faktörleri dikkate alarak, yüksek kan şekeri seviyelerinin yetersiz akciğer fonksiyonlarıyla bağlantılı olup olmadığını anlamak için Mendel randomizasyonu adındaki istatistiksel tekniği kullandı.Bu analizin sonucunda tip 2 diyabetli kişilerde görülen yüksek kan şekeri seviyelerinin akciğer fonksiyonlarına doğrudan hasar verdiği ortaya çıktı.Çalışma verileri, kan şekeri seviyesinde artışın akciğerin işlevindeki bozuklukların artmasına neden olabileceğini gösterdi.Prokopenko, "Araştırmamız tip 2 diyabetli hastalardaki yüksek kan şekeri seviyelerinin doğrudan akciğer hasarına neden olabileceğine dair ilk bulguları içeriyor. Bu bulguların sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmasını ve akciğer rahatsızlıklarında erken teşhis ve tedavinin yolunu açmasını umuyoruz." dedi.Araştırmanın sonuçları Diabetes UK Professional Konferansı 2023'te açıklandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/10/1054791396_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c8495bdbb51537479619547e91e6469.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tip 2 diyabet, akciğer, kan
tip 2 diyabet, akciğer, kan

Araştırma: Tip 2 diyabet hastalığı akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir

22:30 27.04.2023
© AFP 2023 / NIKLAS HALLE'NDiyabet
Diyabet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / NIKLAS HALLE'N
Abone olTelegram
Yeni bir araştırmada, tip 2 diyabet hastalığının doğrudan akciğer rahatsızlıklarına neden olabileceği ortaya konuldu.
Diabetes UK tarafından finanse edilen araştırmada, akciğer rahatsızlıklarının tip 2 diyabet hastalığının neden olduğu komplikasyonlar olarak görülmesi gerektiği belirtildi.
Surrey Üniversitesi'nden Profesör Inga Prokopenko liderliğindeki araştırmacılar, genlerin kan şekeri seviyelerini ve sağlık sorunlarını nasıl etkilediğini inceledi.
Araştırma kapsamında bu alandaki 17 çalışmaya katılan yaklaşık 500 bin katılımcının verileri analiz edildi.
Araştırmacılar, sigara kullanımı ve düşük aktivite seviyeleri gibi faktörleri dikkate alarak, yüksek kan şekeri seviyelerinin yetersiz akciğer fonksiyonlarıyla bağlantılı olup olmadığını anlamak için Mendel randomizasyonu adındaki istatistiksel tekniği kullandı.
Bu analizin sonucunda tip 2 diyabetli kişilerde görülen yüksek kan şekeri seviyelerinin akciğer fonksiyonlarına doğrudan hasar verdiği ortaya çıktı.
Çalışma verileri, kan şekeri seviyesinde artışın akciğerin işlevindeki bozuklukların artmasına neden olabileceğini gösterdi.
Prokopenko, "Araştırmamız tip 2 diyabetli hastalardaki yüksek kan şekeri seviyelerinin doğrudan akciğer hasarına neden olabileceğine dair ilk bulguları içeriyor. Bu bulguların sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmasını ve akciğer rahatsızlıklarında erken teşhis ve tedavinin yolunu açmasını umuyoruz." dedi.
Araştırmanın sonuçları Diabetes UK Professional Konferansı 2023'te açıklandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала