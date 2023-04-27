https://sputniknews.com.tr/20230427/ankara-sivas-yuksek-hizli-treni-ilk-ucretsiz-yolculariyla-ankaraya-hareket-etti-1070252945.html

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz yolcularıyla Ankara'ya hareket etti

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz yolcularıyla Ankara'ya hareket etti

Açılışı dün gerçekleştirilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni'nin ücretsiz ilk yolcuları, Ankara'ya gitmek üzere Sivas'tan hareket etti. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T11:07+0300

2023-04-27T11:07+0300

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yaşam

hızlı tren

yüksek hızlı tren (yht)

ankara-sivas yüksek hızlı tren hattı

ücretsiz

ücretsiz ulaşım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızlı trenin mayıs sonuna kadar ücretsiz olduğunu açıklamasının ardından internet üzerinden rezervasyon yaptıran vatandaşlar, YHT Garı'nda ve bilet gişesi önünde yoğunluk oluşturdu.Yolcular, bilet kontrolünün ardından bindikleri trenle Ankara'ya doğru yola çıktı.Sivas'tan yola çıkan, Kırıkkale ve Yozgat istasyonlarında duracak trenin 460 yolcuyla Ankara'ya ulaşması bekleniyor.Yolculardan İsmail Öztürk, tren seferlerinin 1 ay ücretsiz olmasının memnuniyetini yaşadığını belirtti ve "İstanbul'a gidecektik, dün biletlerin 1 ay ücretsiz olduğunu duyunca buraya yönlendik." dedi.Eyüp Demir, Sivas'ta yıllardır beklenen projenin hayata geçmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Çocuğumla Ankara'ya gideceğim, gezip geri döneceğim. Sivas'a büyük hizmetler sağlandı. İlk kez hızlı trene bineceğimden dolayı çok sevinçliyim." diye konuştu.Sivas'ta üniversite öğrenci olan Afyonkarahisarlı Betül Bacak, ulaşım açısından güzel bir hizmet olduğunu söyledi.Bacak, tren biletlerinin 1 ay ücretsiz olmasının da kendisini mutlu ettiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230426/cumhurbaskani-erdogan-ankara-kirikkale-yozgat-sivas-hizli-tren-hatti-mayis-sonuna-kadar-ucretsiz-1070223717.html

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hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), ankara-sivas yüksek hızlı tren hattı, ücretsiz, ücretsiz ulaşım