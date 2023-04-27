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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/aksener-kul-hakki-yiyenlerin-tamaminin-elini-kirmazsam-namerdim-1070290392.html
Akşener: Kul hakkı yiyenlerin tamamının elini kırmazsam namerdim
Akşener: Kul hakkı yiyenlerin tamamının elini kırmazsam namerdim
İYİ Parti lideri Akşener, "Bugüne kadar harama el uzatmadım fakat uzatırsam hem kanım kurusun hem canım gitsin. Ama size söz, o harama el uzatanların, sizin... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T21:42+0300
2023-04-27T21:42+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
iyi parti
seçim
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimleri öncesi partisine ve kendisine yöneltilen bazı ithamların ağır olduğunu söyledi.Ayrılıkçılara karşı olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini ifade eden Akşener, şöyle konuştu:Akşener, Erzurum'un Pasinler ilçesinde yapılacak olan Alvarlı Barajı'nın kendilerinin iktidara gelmesi halinde tamamlanacağı vaadinde bulundu.'Ben 7 yaşından beri beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım'Erzurumspor FK'ye kapasitesi yüksek bir stadyum yapılacağı sözünü de veren Akşener, şunları kaydetti:"Bu arkadaşlar T.C.'yi kaldırdılar ya, biz her yere T.C. yazacağız" ifadesini kullanan Akşener, daha sonra alandakilerle "Ne mutlu Türküm diyene" dedi.Konuşmanın ardından İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları tanıtıldı.
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meral akşener, iyi parti, seçim
meral akşener, iyi parti, seçim

Akşener: Kul hakkı yiyenlerin tamamının elini kırmazsam namerdim

21:42 27.04.2023
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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İYİ Parti lideri Akşener, "Bugüne kadar harama el uzatmadım fakat uzatırsam hem kanım kurusun hem canım gitsin. Ama size söz, o harama el uzatanların, sizin hakkınızı alanların, kul hakkı yiyenlerin tamamının elini kırmazsam namerdim." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimleri öncesi partisine ve kendisine yöneltilen bazı ithamların ağır olduğunu söyledi.
Ayrılıkçılara karşı olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini ifade eden Akşener, şöyle konuştu:
"Seçime katılan herkes bu milletin birinci sınıf has evladıdır. Alt tarafı seçime gidiyoruz, seçime. Seçimde bütün siyasi partiler sizi, Erzurumlu'yu dinler. Erzurum'da 45 bin kayıtlı işsiz var. Ey Binali Yıldırım, onlara ne yapacaksın onu söyle? Buna karşılık eski İçişleri Bakanı çıkıyor bir televizyon kanalında, 'açılım süreci harikaydı, doğru işti' diyor. Hanginize inanalım? KPSS'de hakkı yenen gençlerin, tencere kaynatmakta zorlanan kadınların, ayısı, dayısı olmadığı için atanamayan gençlerin hakkında ne düşündüğünüzü söylemek yerine, 'Bu seçim işgalciler ile İstiklal Harbi verenler arasında yapılan bir seçimdir' diyorsunuz."
Akşener, Erzurum'un Pasinler ilçesinde yapılacak olan Alvarlı Barajı'nın kendilerinin iktidara gelmesi halinde tamamlanacağı vaadinde bulundu.

'Ben 7 yaşından beri beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım'

Erzurumspor FK'ye kapasitesi yüksek bir stadyum yapılacağı sözünü de veren Akşener, şunları kaydetti:
"Ben 7 yaşından beri beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım. Bana ne dediler, kocamı aldattığımı iddia ettiler ve iftira ettiler. Erzurumlu için bu ne demektir, Erzurumlu için katli vacip demektir, doğru mu? Bunu dediler ve benden özür dilenmedi. Cenabıhak, bakın göreceksiniz nasıl cezalandıracak. Bugüne kadar harama el uzatmadım fakat uzatırsam hem kanım kurusun hem canım gitsin. Ama size söz, o harama el uzatanların, sizin hakkınızı alanların, kul hakkı yiyenlerin tamamının elini kırmazsam namerdim."
"Bu arkadaşlar T.C.'yi kaldırdılar ya, biz her yere T.C. yazacağız" ifadesini kullanan Akşener, daha sonra alandakilerle "Ne mutlu Türküm diyene" dedi.
Konuşmanın ardından İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları tanıtıldı.
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