https://sputniknews.com.tr/20230427/aksener-kul-hakki-yiyenlerin-tamaminin-elini-kirmazsam-namerdim-1070290392.html

Akşener: Kul hakkı yiyenlerin tamamının elini kırmazsam namerdim

Akşener: Kul hakkı yiyenlerin tamamının elini kırmazsam namerdim

İYİ Parti lideri Akşener, "Bugüne kadar harama el uzatmadım fakat uzatırsam hem kanım kurusun hem canım gitsin. Ama size söz, o harama el uzatanların, sizin... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T21:42+0300

2023-04-27T21:42+0300

2023-04-27T21:42+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

iyi parti

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070290235_0:122:3207:1925_1920x0_80_0_0_a511252fad5bff79ae78c396e1e7ded1.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimleri öncesi partisine ve kendisine yöneltilen bazı ithamların ağır olduğunu söyledi.Ayrılıkçılara karşı olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini ifade eden Akşener, şöyle konuştu:Akşener, Erzurum'un Pasinler ilçesinde yapılacak olan Alvarlı Barajı'nın kendilerinin iktidara gelmesi halinde tamamlanacağı vaadinde bulundu.'Ben 7 yaşından beri beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım'Erzurumspor FK'ye kapasitesi yüksek bir stadyum yapılacağı sözünü de veren Akşener, şunları kaydetti:"Bu arkadaşlar T.C.'yi kaldırdılar ya, biz her yere T.C. yazacağız" ifadesini kullanan Akşener, daha sonra alandakilerle "Ne mutlu Türküm diyene" dedi.Konuşmanın ardından İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları tanıtıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, iyi parti, seçim