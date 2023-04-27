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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/aksener-iyi-parti-turkiyenin-emniyet-supabi-ve-sigortasidir-1070265541.html
Akşener: İYİ Parti, Türkiye'nin emniyet supabı ve sigortasıdır
Akşener: İYİ Parti, Türkiye'nin emniyet supabı ve sigortasıdır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Partiyi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz" açıklamasında bulundu... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T14:18+0300
2023-04-27T14:18+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
iyi parti
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Akşener, partisinin Ankara 1. Bölge milletvekili adayı Koray Aydın'ın Mamak'taki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, İYİ Partinin kuruluş sürecini anlattı.Türkiye için strateji üreten, nefsini ezen, egosundan vazgeçen insanlar olduklarını ifade eden Akşener, "Biz 31 Mart seçimine kendi başımıza girmiş olsaydık x alırdık, y alırdık, z alırdık. Sonuç itibarıyla kendimizin ne olduğunu tarttırır, görürdük. Ama sonuç olarak ne Ankara ne İstanbul alınırdı. Millet İttifakı'nın iki büyük şehri kazanmasının fikir babası Sayın Koray Aydın'dır. Eylemi yapan da biziz." diye konuştu.14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyleyen Akşener, seçmene, oy pusulasında Millet İttifakı olarak CHP ve İYİ Partinin olacağını anımsattı. Akşener, "Hani diyoruz ya 'Bir Kemal'e, bir Meral'e.' Benim adımı görmeyeceksiniz. Ama orada İYİ Partinin güneşini göreceksiniz ve 'evet' mührünü ona basacaksınız. Yani biz herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz, hiç de öyle girmedik." dedi.Bu seçimlerin parlamenter sistemi konuşmak adına son seçim olacağını iddia eden Akşener, "İYİ Partiyi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." dedi.Partisinin ülkenin "emniyet supabı ve sigortası" olduğunu ifade eden Akşener, şunları kaydetti:Açılışa İYİ Parti Ankara 1. Bölge milletvekili adayları da katıldı.
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meral akşener, iyi parti
meral akşener, iyi parti

Akşener: İYİ Parti, Türkiye'nin emniyet supabı ve sigortasıdır

14:18 27.04.2023
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırıkkale'de CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin ortak kullanacağı seçim bürosunu ziyaret ederek vatandaşları selamladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırıkkale'de CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin ortak kullanacağı seçim bürosunu ziyaret ederek vatandaşları selamladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Partiyi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz" açıklamasında bulundu. Akşener, partisinin ülkenin "emniyet supabı ve sigortası" olduğunu da ifade etti.
Akşener, partisinin Ankara 1. Bölge milletvekili adayı Koray Aydın'ın Mamak'taki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, İYİ Partinin kuruluş sürecini anlattı.
Türkiye için strateji üreten, nefsini ezen, egosundan vazgeçen insanlar olduklarını ifade eden Akşener, "Biz 31 Mart seçimine kendi başımıza girmiş olsaydık x alırdık, y alırdık, z alırdık. Sonuç itibarıyla kendimizin ne olduğunu tarttırır, görürdük. Ama sonuç olarak ne Ankara ne İstanbul alınırdı. Millet İttifakı'nın iki büyük şehri kazanmasının fikir babası Sayın Koray Aydın'dır. Eylemi yapan da biziz." diye konuştu.
14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyleyen Akşener, seçmene, oy pusulasında Millet İttifakı olarak CHP ve İYİ Partinin olacağını anımsattı.
Akşener, "Hani diyoruz ya 'Bir Kemal'e, bir Meral'e.' Benim adımı görmeyeceksiniz. Ama orada İYİ Partinin güneşini göreceksiniz ve 'evet' mührünü ona basacaksınız. Yani biz herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz, hiç de öyle girmedik." dedi.
Bu seçimlerin parlamenter sistemi konuşmak adına son seçim olacağını iddia eden Akşener, "İYİ Partiyi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." dedi.
Partisinin ülkenin "emniyet supabı ve sigortası" olduğunu ifade eden Akşener, şunları kaydetti:
"İYİ Partide bulunan her bir arkadaşımız geçmişi itibarıyla birer başarı sembolüdür. Dolayısıyla bu başarıların sahipleri olan bu arkadaşlarımızın, yarın kurulacak iktidarda daha fazla yer almasını istiyorsak, benim de başbakan yetkilerine sahip bir kişi olmamı istiyorsanız partimizi birinci çıkaracaksınız."
Açılışa İYİ Parti Ankara 1. Bölge milletvekili adayları da katıldı.
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