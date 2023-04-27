https://sputniknews.com.tr/20230427/akkuyu-nukleer-guc-santrali-nukleer-tesis-statusune-kavustu-1070281428.html
Akkuyu Nükleer Güç Santrali 'nükleer tesis' statüsüne kavuştu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali 'nükleer tesis' statüsüne kavuştu
Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yakıtın gelmesiyle "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T18:25+0300
2023-04-27T18:25+0300
2023-04-27T18:25+0300
multimedya
infografik
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
türkiye
rusya
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Yapılacak ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünitenin devreye alınması planlanıyor. Nükleer enerjiden elektrik üretiminin gelecek yıl başlaması hedefleniyor.Taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santral "nükleer tesis" statüsü kazandı ve projede kritik bir aşama daha tamamlandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 60 yıl boyunca kesintisiz hizmet verecek.Bakım ve yenilemelerle kullanım ömrü 20 yıl daha uzatılabilecek. Türkiye ekonomisine 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.
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infografik, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türkiye, rusya, инфографика
infografik, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türkiye, rusya, инфографика
Akkuyu Nükleer Güç Santrali 'nükleer tesis' statüsüne kavuştu
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Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yakıtın gelmesiyle "nükleer tesis" statüsüne kavuştu.
Yapılacak ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünitenin devreye alınması planlanıyor. Nükleer enerjiden elektrik üretiminin gelecek yıl başlaması hedefleniyor.
Taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santral "nükleer tesis" statüsü kazandı ve projede kritik bir aşama daha tamamlandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 60 yıl boyunca kesintisiz hizmet verecek.
Bakım ve yenilemelerle kullanım ömrü 20 yıl daha uzatılabilecek. Türkiye ekonomisine 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.