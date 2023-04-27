https://sputniknews.com.tr/20230427/akar-sudana-5-nakliye-ucagi-gonderildi-yarin-aksama-kadar-vatandaslarimizin-tahliyesi-bitecek-1070291064.html
Akar: Sudan'a 5 nakliye uçağı gönderildi, yarın akşama kadar vatandaşlarımızın tahliyesi bitecek
Akar: Sudan'a 5 nakliye uçağı gönderildi, yarın akşama kadar vatandaşlarımızın tahliyesi bitecek
Milli Savunma Bakanı Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için TSK'ye ait 2'si A400M olmak üzere 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini bildirdi. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T22:02+0300
2023-04-27T22:02+0300
2023-04-27T22:37+0300
sudan
hulusi akar
tahliye
türkiye
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan'a 5 nakliye uçağı gönderildi. Port Sudan'a inen uçaklardan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için havalanacak. Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak" açıklamasında bulundu.
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sudan, hulusi akar, tahliye
sudan, hulusi akar, tahliye
Akar: Sudan'a 5 nakliye uçağı gönderildi, yarın akşama kadar vatandaşlarımızın tahliyesi bitecek
22:02 27.04.2023 (güncellendi: 22:37 27.04.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için TSK'ye ait 2'si A400M olmak üzere 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan'a 5 nakliye uçağı gönderildi. Port Sudan'a inen uçaklardan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için havalanacak. Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak" açıklamasında bulundu.