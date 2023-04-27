https://sputniknews.com.tr/20230427/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-kimlikler-uzerinden-siyaset-yapmak-fevkalade-tehlikelidir-1070285742.html

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kimlikler üzerinden siyaset yapmak fevkalade tehlikelidir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kimlikler üzerinden siyaset yapmak fevkalade tehlikelidir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Birisi kalkıyor diyor ki 'ben Sünniyim', öteki diyor ki 'ben Aleviyim'. Kimlikler üzerinden siyaset yapmak özellikle... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T19:43+0300

2023-04-27T19:43+0300

2023-04-27T19:47+0300

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İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı da olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Arnavutköy Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da ilçedeki mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.Burada konuşan Kurtulmuş, Arnavutköy'ün köy, belde ve bugünkü halini iyi bildiğini anlatarak, Türkiye'nin özellikle son yıllarda ne kadar büyüdüğünü ve geliştiğini anlatmaya gerek olmadığını söyledi.Kurtulmuş, Arnavutköy'de havalimanı yapılmaya başlandığı zaman bazı kişilerin "Bu havaalanı çalışmaz, buraya havaalanı olmaz, buraya uçak inmez, buraya dünya itibar etmez" diyerek yalan ve yanlış bilgiler uydurduğunu ifade etti.İstanbul Havalimanı'nın sadece Türkiye'nin değil, bölgesinin, coğrafyasının en önemli havalimanı olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Herhalde yolcu sayısı bakımından da dünyanın ilk üçe giren havalimanlarından birisidir. Avrupa'daki en nitelikli havaalanlarının başında gelmektedir. Avrupa'dan, Afrika'dan, Asya'ya karşılıklı kıtalar arası uçuşların gelip durduğu ve buradan kendi yerlerine doğru yöneldiği ve daha açıkçası da söyleyeyim, en çok destinasyona uçuş yapılan havaalanlarından birisi olmuştur. Bu, bundan 20 sene evvel, 25 sene evvel konuşulsa herhalde fazlaca itibar edilmeyecek bir meseleydi" diye konuştu.'Kızılelma'ya mazeret üretmeye başladıklarına şahit oluyorsunuz'Kurtulmuş, yaptıkları hizmetlere her zaman birilerinin karşı çıktığını belirterek, şunları kaydetti:Türkiye'nin kendi doğal gazının çıkarılmasına da karşı çıkıldığını aktaran Kurtulmuş, "Türkiye'nin milli sistemine entegre edilme töreni biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı'mız tarafından yapıldı. Bu törenle birlikte birilerinin 'Ya milleti gaza getirmeyin' diyerek siyasi argümanlar üretmeye başladığını görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, Türkiye'de iki farklı siyaset çizgisinin olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Biz bu ülkenin evlatlarını mezheplerine meşreplerine göre ayırmayız'AK Parti'nin en temel özelliklerinden birinin kapsayıcı ve kuşatıcı bir parti olması olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Birisi kalkıyor diyor ki 'ben Sünniyim', öteki kalkıyor diyor ki 'ben Aleviyim.' Kimlikler üzerinden siyaset yapmak özellikle dünyanın içinde bulunduğu bu dönemdeki riskler bakımından fevkalade tehlikelidir. Cumhurbaşkanı'mızın sözünü duydunuz. Biz bu ülkenin evlatlarını, Aleviler, Sünniler, Şiiler vesaire diyerek mezheplerine, meşreplerine göre ayırmayız. Çünkü biz, bu ülkenin insanlarının yüzde 99'u Müslüman'dır ve hepimizin ortak dini Müslümanlıktır, İslam'dır. Bundan da şeref duyarız. Bundan da iftihar ederiz" diye konuştu.Kurtulmuş, bir başkasının da köken ve ırk üzerinde siyaset yapmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

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numan kurtulmuş, kemal kılıçdaroğlu, ahmet davutoğlu, alevi, sünni, istanbul