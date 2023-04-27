Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'ı, AK Parti de Soylu'yu sahada değerlendiriyor

"Erdoğa hariç AK Parti’nin sahadaki sözcülerine bakıyoruz: Çoğu icraatçı isimler. Genel anlamda siyasi mesajlar vermiyorlar. Bakanlık görevlerini yürüttükleri için daha çok kendi alanlarındaki icraatı anlatıyorlar. Kuşkusuz bu icraat anlatımının yararı çok ama seçim meydanında siyasi mesajlara da ihtiyaç var. Bu konunun sadece Erdoğan’ın omuzlarına terk edilmemesi gerekiyor.

Süleyman Soylu, işte tam da bu anlamda büyük bir eksikliği gideriyor. Soylu, gençliğinden beri siyasetin içinde. Siyasetle yoğrulmuş bir isim. Siyasi mesaj vermesini biliyor. Ahaliyi etkileyecek mesajların farkında. AK Parti’nin İstanbul’daki etkinliklerini izleyen bir arkadaşım, Soylu’nun sahada ilgi gören bir isim olduğuna dikkat çekiyor. Soylu’nun yaptığı semt buluşmalarının bir anda kalabalık toplantılara dönüştüğünü söylüyor. Bu gözlem de Soylu’nun seçim sürecindeki yeni işlevinin ne olduğunu ortaya koyuyor. Kılıçdaroğlu, özellikle İmamoğlu ve Yavaş gibi isimleri sahada değerlendirirken... AK Parti’nin de Soylu gibi bir ismi sahada değerlendirmesi kendisi açısından çok isabetli bir yaklaşım."