https://sputniknews.com.tr/20230427/ahmet-hakan-kilicdaroglu-imamoglu-ve-yavasi-ak-parti-de-soyluyu-sahada-degerlendiriyor-1070249981.html
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'ı, AK Parti de Soylu'yu sahada değerlendiriyor
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'ı, AK Parti de Soylu'yu sahada değerlendiriyor
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirmelerini paylaştığı köşe yazısında AK... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T09:45+0300
2023-04-27T09:45+0300
2023-04-27T09:45+0300
2023 türkiye seçimleri
ahmet hakan
hürriyet gazetesi
süleyman soylu
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
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AK Parti hükümetinin siyasi mesajlara da ihtiyaç duyduğunu dile getiren Ahmet Hakan, Bakan Soylu'nun bu noktada büyük bir eksikliği giderdiğini yazdı.Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:Öte yandan çeşitli PKK yöneticilerinin seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaları köşesine taşıyan Hakan, söz konusu mesajlara yanıt olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terör Baronları' diye bir video yayınlanması gerektiğini belirtti:
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ahmet hakan, hürriyet gazetesi, süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ekrem imamoğlu
ahmet hakan, hürriyet gazetesi, süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ekrem imamoğlu
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'ı, AK Parti de Soylu'yu sahada değerlendiriyor
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirmelerini paylaştığı köşe yazısında AK Parti'nin seçim kampanyasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun rolüne değindi.
AK Parti hükümetinin siyasi mesajlara da ihtiyaç duyduğunu dile getiren Ahmet Hakan, Bakan Soylu'nun bu noktada büyük bir eksikliği giderdiğini yazdı.
Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Erdoğa hariç AK Parti’nin sahadaki sözcülerine bakıyoruz: Çoğu icraatçı isimler. Genel anlamda siyasi mesajlar vermiyorlar. Bakanlık görevlerini yürüttükleri için daha çok kendi alanlarındaki icraatı anlatıyorlar. Kuşkusuz bu icraat anlatımının yararı çok ama seçim meydanında siyasi mesajlara da ihtiyaç var. Bu konunun sadece Erdoğan’ın omuzlarına terk edilmemesi gerekiyor.
Süleyman Soylu, işte tam da bu anlamda büyük bir eksikliği gideriyor. Soylu, gençliğinden beri siyasetin içinde. Siyasetle yoğrulmuş bir isim. Siyasi mesaj vermesini biliyor. Ahaliyi etkileyecek mesajların farkında. AK Parti’nin İstanbul’daki etkinliklerini izleyen bir arkadaşım, Soylu’nun sahada ilgi gören bir isim olduğuna dikkat çekiyor. Soylu’nun yaptığı semt buluşmalarının bir anda kalabalık toplantılara dönüştüğünü söylüyor. Bu gözlem de Soylu’nun seçim sürecindeki yeni işlevinin ne olduğunu ortaya koyuyor. Kılıçdaroğlu, özellikle İmamoğlu ve Yavaş gibi isimleri sahada değerlendirirken... AK Parti’nin de Soylu gibi bir ismi sahada değerlendirmesi kendisi açısından çok isabetli bir yaklaşım."
Öte yandan çeşitli PKK yöneticilerinin seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaları köşesine taşıyan Hakan, söz konusu mesajlara yanıt olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terör Baronları' diye bir video yayınlanması gerektiğini belirtti:
"Yavaş, üstün körü biçimde “Teröre geçit vermeyiz” falan diye mesajlar veriyor. Belli ki ittifak içinde bu tür mesajları verme görevini o üstlenmiş. Bu yeterli olmaz. Asla olmaz. Sadece dün Bese Hozat, “Kılıçdaroğlu kazanamazsa içsavaş çıkar” falan diye tehdit savurdu. Yetmedi, yine dün Sabri Ok isimli terör baronu, “Faşizm bizi İYİ Parti’yle aynı çizgiye getirdi” dedi.
Bu baronların yarattığı iklimi, Mansur Yavaş’ın düşük tonlu mesajlarıyla yıkmak mümkün değil. Kılıçdaroğlu’nun bu terör baronlarına, “Siz kimsiniz ya? Biz iktidara gelince günyüzü göreceğinizi mi sanıyorsunuz?” demeden bu iklimi sarsmak mümkün değil. Kılıçdaroğlu, acilen “Terör Baronları” diye bir video çekmeli."