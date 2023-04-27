https://sputniknews.com.tr/20230427/afad-sivasin-gurun-ilcesinde-43-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1070283827.html

AFAD: Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD: Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sivas'ta saat 18.33'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir olumsuz durumun bulunmadığı belirtildi. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T18:58+0300

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afad

deprem

türkiye

sivas

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4. büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.Gürün Kaymakam Halil Yazıcı, AA muhabirine, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

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