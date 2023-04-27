https://sputniknews.com.tr/20230427/afad-sivasin-gurun-ilcesinde-43-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1070283827.html
AFAD: Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta saat 18.33'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir olumsuz durumun bulunmadığı belirtildi. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T18:58+0300
2023-04-27T18:58+0300
2023-04-27T19:10+0300
afad
deprem
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sivas
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4. büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.Gürün Kaymakam Halil Yazıcı, AA muhabirine, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.
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afad, deprem, sivas
AFAD: Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:58 27.04.2023 (güncellendi: 19:10 27.04.2023) Abone ol
Sivas'ta saat 18.33'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir olumsuz durumun bulunmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4. büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Gürün Kaymakam Halil Yazıcı, AA muhabirine, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.