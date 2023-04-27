https://sputniknews.com.tr/20230427/abdde-lastigi-patlayan-arac-alev-aldi-1070269788.html
ABD’de lastiği patlayan araç alev aldı
ABD’de lastiği patlayan araç alev aldı
ABD’nin Wisconsin eyaletindeki Kenosha kentinde dün akşam saatlerinde lastiği patlayan bir araç alev aldı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T15:27+0300
2023-04-27T15:27+0300
2023-04-27T15:27+0300
dünya
video
abd
wisconsin
lastik
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070269571_0:100:1394:884_1920x0_80_0_0_530b51e63ad9fb28ef10f52193ab2101.png
Tekerlekten çıkan kıvılcımlar bir anda aracı sardı.Kenosha Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, polisin sürücüyü uyarmaya çalıştığı ancak sürücünün bir süre daha aracı kullanmaya devam ettiği belirtildi.Daha sonra aracı durduran 84 yaşındaki sürücü, polisler tarafından alevlerin arasından kurtarıldı.Polis tarafından yapılan açıklamada, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
wisconsin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070269571_41:0:1353:984_1920x0_80_0_0_270d71bd845f0630de8f708c1d8eca7f.png
ABD’de lastiği patlayan araç alev aldı
ABD’de lastiği patlayan araç alev aldı
2023-04-27T15:27+0300
true
PT1M03S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, abd, wisconsin, lastik, patlama, видео
video, abd, wisconsin, lastik, patlama, видео
ABD’de lastiği patlayan araç alev aldı
Abone ol
ABD’nin Wisconsin eyaletindeki Kenosha kentinde dün akşam saatlerinde lastiği patlayan bir araç alev aldı.
Tekerlekten çıkan kıvılcımlar bir anda aracı sardı.
Kenosha Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, polisin sürücüyü uyarmaya çalıştığı ancak sürücünün bir süre daha aracı kullanmaya devam ettiği belirtildi.
Daha sonra aracı durduran 84 yaşındaki sürücü, polisler tarafından alevlerin arasından kurtarıldı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.