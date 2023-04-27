https://sputniknews.com.tr/20230427/abd-amerikan-vatandaslarinin-yasa-disi-alikonuldugu-iddiasi-ile-fsbye-yaptirim-uyguladi-1070291707.html
ABD, Amerikan vatandaşlarının ‘yasa dışı alıkonulduğu’ iddiası ile FSB’ye yaptırım uyguladı
ABD, Amerikan vatandaşlarının ‘yasa dışı alıkonulduğu’ iddiası ile FSB’ye yaptırım uyguladı
ABD’nin, Amerikan vatandaşlarının ‘yasa dışı alıkonulduğu’ iddiasıyla Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) tekrar yaptırım uyguladığı öğrenildi. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T22:13+0300
2023-04-27T22:13+0300
2023-04-27T22:13+0300
ukrayna krizi
abd
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ABD, Amerikalıları ‘yasa dışı alıkoyduğu’ gerekçesi ile FSB'ye tekrar yaptırım uyguladı.Beyaz Saray yönetiminden üst düzey bir yetkili, “Amerikan vatandaşlarının yasa dışı olarak tutuklanmasını emretmek, kontrol etmek veya başka bir şekilde yönetmekten sorumlu veya tutuklamaya doğrudan ya da dolaylı olarak katılan ya da sorumlu olan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne karşı yaptırımlar uyguladığımızı duyuruyoruz” açıklamasında bulundu.Bunun eylem programının yalnızca ilk adımı olduğuna dikkat çeken yetkili, yetkililerin aleyhine benzer kısıtlayıcı önlemler almayı planladıkları başka örgütler ve kişiler de olduğunu ve söz konusu önlemlerin ‘üzerinde şu anda çalışıldığını’ kaydetti.FSB’nin Amerikalıların ‘tutuklanmasına, soruşturulmasına ve hapsedilmesine birçok kez katıldığını’, Rus devlet yayın kuruluşlarının ise bu gerçeği alenen kabul ettiğini ileri süren yetkili ayrıca yaptırım uygulama kararı ile ilgili çalışmaların, gazeteci Evan Gerşkoviç'in casusluk şüphesiyle Rusya'da tutuklanmasından çok önce yapıldığını dile getirdi.ABD Hazine Bakanlığı aynı zamanda, FSB’nin katıldığı bazı finansal işlemleri, kısıtlamaların dışında tuttu, yaptırımlar ‘bilgiişlem teknolojisi ürünlerinin Rusya'ya ithalatı, dağıtımı veya kullanımı için FSB tarafından verilen veya tescil edilen lisansların, izinlerin, sertifika ya da bildirimlerin talep edilmesi, alınması, kullanılması, ödenmesi ya da anlaşma yapılması’ ile ilgili para transferlerini etkilemeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20230417/yellen-uyardi-rusya-ve-diger-ulkelere-karsi-yaptirim-uygulamamiz-dolar-hegemonyasini-riske-atiyor-1069790284.html
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abd, rus istihbarat teşkilatı (fsb), yaptırım
abd, rus istihbarat teşkilatı (fsb), yaptırım
ABD, Amerikan vatandaşlarının ‘yasa dışı alıkonulduğu’ iddiası ile FSB’ye yaptırım uyguladı
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ABD’nin, Amerikan vatandaşlarının ‘yasa dışı alıkonulduğu’ iddiasıyla Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) tekrar yaptırım uyguladığı öğrenildi.
ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ABD, Amerikalıları ‘yasa dışı alıkoyduğu’ gerekçesi ile FSB'ye tekrar yaptırım uyguladı.
Beyaz Saray yönetiminden üst düzey bir yetkili, “Amerikan vatandaşlarının yasa dışı olarak tutuklanmasını emretmek, kontrol etmek veya başka bir şekilde yönetmekten sorumlu veya tutuklamaya doğrudan ya da dolaylı olarak katılan ya da sorumlu olan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne karşı yaptırımlar uyguladığımızı duyuruyoruz” açıklamasında bulundu.
Bunun eylem programının yalnızca ilk adımı olduğuna dikkat çeken yetkili, yetkililerin aleyhine benzer kısıtlayıcı önlemler almayı planladıkları başka örgütler ve kişiler de olduğunu ve söz konusu önlemlerin ‘üzerinde şu anda çalışıldığını’ kaydetti.
FSB’nin Amerikalıların ‘tutuklanmasına, soruşturulmasına ve hapsedilmesine birçok kez katıldığını’, Rus devlet yayın kuruluşlarının ise bu gerçeği alenen kabul ettiğini ileri süren yetkili ayrıca yaptırım uygulama kararı ile ilgili çalışmaların, gazeteci Evan Gerşkoviç'in casusluk şüphesiyle Rusya'da tutuklanmasından çok önce yapıldığını dile getirdi.
ABD Hazine Bakanlığı aynı zamanda, FSB’nin katıldığı bazı finansal işlemleri, kısıtlamaların dışında tuttu, yaptırımlar ‘bilgiişlem teknolojisi ürünlerinin Rusya'ya ithalatı, dağıtımı veya kullanımı için FSB tarafından verilen veya tescil edilen lisansların, izinlerin, sertifika ya da bildirimlerin talep edilmesi, alınması, kullanılması, ödenmesi ya da anlaşma yapılması’ ile ilgili para transferlerini etkilemeyecek.