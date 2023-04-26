https://sputniknews.com.tr/20230426/zaharova-tahil-anlasmasini-uzatma-konusu-bati-icin-hayati-onem-tasir-hale-geliyor-1070219396.html

Zaharova: Tahıl anlaşmasını uzatma konusu Batı için hayati önem taşır hale geliyor

Zaharova: Tahıl anlaşmasını uzatma konusu Batı için hayati önem taşır hale geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı gazetecilerin slogan halli soruları bırakıp pragmatik sorular sormaya başladıklarını, Karadeniz girişiminin... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T16:13+0300

2023-04-26T16:13+0300

2023-04-26T16:13+0300

ukrayna krizi

rusya

mariya zaharova

tahıl

bm

birleşmiş milletler (bm)

anlaşma

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’te sunduğu özel programın canlı yayınında Bakan Sergey Lavrov’un BM Güvenlik Kurulu’nun dünkü oturumu sonrasında verdiği basın toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Rus diplomat, “Bir süre önce daha çok Kiev rejimi, Ukrayna ile ilgili olup sloganları andıran tamamen siyasi nitelikteki soruların kesinlikle pragmatik bir hal aldığını muhtemelen fark etmişsinizdir. Bu kişiler, bunun aslında Karadeniz paket girişimi olmasına rağmen kendi deyişleriyle ‘tahıl anlaşmasıyla’ doğrudan ilgileniyorlar. Peki neden? Çünkü bu sadece soyut bir madde değil, bu onların yiyecekleri, onunla yaşayacakları şeydir. Çünkü o piyasalardaki fiyatları, geleceğe yönelik anlaşmaları belirliyor. Çünkü o büyük şirketlerin bütçelerini ve dolayısıyla ekonominin sektörlerini şekillendiriyor. O onlar için hayati önem taşır hale geliyor” dedi ve şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230426/zelenskiyin-danismani-ukrayna-kirim-ve-donbassta-yasayan-herkesi-imha-etme-hakkina-sahip-1070218524.html

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rusya, mariya zaharova, tahıl, bm, birleşmiş milletler (bm), anlaşma