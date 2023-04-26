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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/zaharova-tahil-anlasmasini-uzatma-konusu-bati-icin-hayati-onem-tasir-hale-geliyor-1070219396.html
Zaharova: Tahıl anlaşmasını uzatma konusu Batı için hayati önem taşır hale geliyor
Zaharova: Tahıl anlaşmasını uzatma konusu Batı için hayati önem taşır hale geliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı gazetecilerin slogan halli soruları bırakıp pragmatik sorular sormaya başladıklarını, Karadeniz girişiminin... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T16:13+0300
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anlaşma
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’te sunduğu özel programın canlı yayınında Bakan Sergey Lavrov’un BM Güvenlik Kurulu’nun dünkü oturumu sonrasında verdiği basın toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Rus diplomat, “Bir süre önce daha çok Kiev rejimi, Ukrayna ile ilgili olup sloganları andıran tamamen siyasi nitelikteki soruların kesinlikle pragmatik bir hal aldığını muhtemelen fark etmişsinizdir. Bu kişiler, bunun aslında Karadeniz paket girişimi olmasına rağmen kendi deyişleriyle ‘tahıl anlaşmasıyla’ doğrudan ilgileniyorlar. Peki neden? Çünkü bu sadece soyut bir madde değil, bu onların yiyecekleri, onunla yaşayacakları şeydir. Çünkü o piyasalardaki fiyatları, geleceğe yönelik anlaşmaları belirliyor. Çünkü o büyük şirketlerin bütçelerini ve dolayısıyla ekonominin sektörlerini şekillendiriyor. O onlar için hayati önem taşır hale geliyor” dedi ve şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230426/zelenskiyin-danismani-ukrayna-kirim-ve-donbassta-yasayan-herkesi-imha-etme-hakkina-sahip-1070218524.html
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rusya, mariya zaharova, tahıl, bm, birleşmiş milletler (bm), anlaşma

Zaharova: Tahıl anlaşmasını uzatma konusu Batı için hayati önem taşır hale geliyor

16:13 26.04.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı gazetecilerin slogan halli soruları bırakıp pragmatik sorular sormaya başladıklarını, Karadeniz girişiminin (tahıl anlaşmasının) akıbetini çok önemsediklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’te sunduğu özel programın canlı yayınında Bakan Sergey Lavrov’un BM Güvenlik Kurulu’nun dünkü oturumu sonrasında verdiği basın toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rus diplomat, “Bir süre önce daha çok Kiev rejimi, Ukrayna ile ilgili olup sloganları andıran tamamen siyasi nitelikteki soruların kesinlikle pragmatik bir hal aldığını muhtemelen fark etmişsinizdir. Bu kişiler, bunun aslında Karadeniz paket girişimi olmasına rağmen kendi deyişleriyle ‘tahıl anlaşmasıyla’ doğrudan ilgileniyorlar. Peki neden? Çünkü bu sadece soyut bir madde değil, bu onların yiyecekleri, onunla yaşayacakları şeydir. Çünkü o piyasalardaki fiyatları, geleceğe yönelik anlaşmaları belirliyor. Çünkü o büyük şirketlerin bütçelerini ve dolayısıyla ekonominin sektörlerini şekillendiriyor. O onlar için hayati önem taşır hale geliyor” dedi ve şöyle devam etti:
“Bu nedenle boş laflardan, konuşmalı sloganlardan olabildiğince somut şeylere geçiyorlar. Tahıl anlaşmasını önemsiyorlar, zira Rusya'nın tutumunun ve niyetinin ciddiyetini anlamış bulunuyorlar.”
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