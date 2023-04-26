https://sputniknews.com.tr/20230426/yesil-sol-parti-kocaeli-milletvekili-adayina-pkkkckdan-gozalti-1070202515.html

Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayına PKK/KCK'dan gözaltı

Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayına PKK/KCK'dan gözaltı

PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasında eğitim aldığı iddia edilen Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı A.D, gözaltına alındı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T11:24+0300

2023-04-26T11:24+0300

2023-04-26T11:24+0300

politika

yeşil sol parti

gözaltı

pkk

pkk/kck

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ve PYD'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.Ekipler, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yeşil Sol Parti adına Kocaeli'den 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen A.D'nin geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katıldığını, siyasi, ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiğini belirledi.Ekiplerce, düzenlenen operasyonda şüpheli A.D. Üsküdar'daki ikametinde gözaltına aldı.Şüphelinin yapılan sorgusunda "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.Cep telefonuna el konulan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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yeşil sol parti, gözaltı, pkk, pkk/kck