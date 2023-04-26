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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/yanik-ev-hanimlarinin-emekli-olmak-istemeleri-halinde--sigorta-priminin-3te-1ini-devlet-odeyecek-1070191994.html
Yanık: Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek
Yanık: Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T01:06+0300
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2023 türkiye seçimleri
derya yanık
kadın
emeklilik
emeklilik yaşı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.Yanık, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamına giren konulara değinerek, çocuklar için 'Hayata Hazırlanıyorum' atölyesini hayata geçireceklerini, 'Mahalle-Çocuk' ve 'Dene Yap' atölyelerini geliştireceklerini söyledi.Koruma ve bakım altındaki çocukların kurum sonrası hayata hazırlanmaları konusundaki çalışmaları geliştireceklerini aktaran Yanık, yarın ilkinin gerçekleştirileceği Çocuk Şurası'nı periyodik olarak sürdüreceklerini ifade etti.Engelli bir yakınına bakan kişiye yönelik çalışmaları da olduğunu dile getiren Yanık, "Engelli yakınına bakan kişiler istihdamdan, iş hayatından uzak kalıyor. Belli bir süre sonra istihdama katılma imkanları da kalkıyor. Biz bu vatandaşlarımızı kısmi zamanlı olarak da olsa sosyal güvenlik kapsamına alacağız" diye konuştu.'Aile Koruma Kalkanı Programını hayata geçireceğiz'Bakan Yanık, mevsimlik tarım işçisi kadınların çalışma şartlarını iyileştireceklerini belirtti.Yanık, hem çalışmak hem çocuğuyla ilgilenmek isteyen kadınların da uzaktan veya kısmi çalışma gibi alternatif çalışma koşullarına sahip olması gibi pek çok çalışmayı ortaya koyacaklarını dile getirdi.Şehit ve gazi çocuklarının özel burslardan da yararlanması için çalışmalar yapacaklarını aktaran Yanık, aile ve toplum hizmeti kapsamında Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceklerine işaret etti.Bu sistemle aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasına geçeceklerini belirten Yanık, Aile Koruma Kalkanı Programını da hayata geçireceklerini söyledi.Aile Koruma Kalkanı Programı ile ev hanımlarına emeklilik imkanı geleceğini vurgulayan Yanık, "Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek" dedi.Yanık, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceklerini belirterek, ihtiyaç halinde babalara da esnek çalışma saati uygulamasının sağlanacağını dile getirdi.'Ulusal Yaşlılık Konseyi'ni kuracağız'Nüfusun hızlı yaşlandığını anlatan Yanık, "Ulusal Yaşlılık Konseyi'ni kuracağız. Bakım sigortası uygulamasını hayata geçireceğiz. Kent merkezlerinin hinterlandında Yaşlı Yaşam Köylerinin oluşturulmasını teşvik edeceğiz. Yaşlı girişimciliğini destekleyeceğiz. Emeklilik yaşını kadınlarla çocuk sayısına göre esneteceğiz. Aktif Yaşlanma Merkezlerini yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.Yaşlı Yaşam Köylerine ilişkin de bilgi veren Yanık, konuşmasına şöyle devam etti:Bakan Yanık, 2 bin 431 personel alımı duyurusu yaptıklarını belirterek, atamaların KPSS puan sıralamasına göre yapılacağını kaydetti.
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derya yanık, kadın, emeklilik, emeklilik yaşı
derya yanık, kadın, emeklilik, emeklilik yaşı

Yanık: Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek

01:06 26.04.2023 (güncellendi: 01:08 26.04.2023)
© AA Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Yanık, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamına giren konulara değinerek, çocuklar için 'Hayata Hazırlanıyorum' atölyesini hayata geçireceklerini, 'Mahalle-Çocuk' ve 'Dene Yap' atölyelerini geliştireceklerini söyledi.
Koruma ve bakım altındaki çocukların kurum sonrası hayata hazırlanmaları konusundaki çalışmaları geliştireceklerini aktaran Yanık, yarın ilkinin gerçekleştirileceği Çocuk Şurası'nı periyodik olarak sürdüreceklerini ifade etti.
Engelli bir yakınına bakan kişiye yönelik çalışmaları da olduğunu dile getiren Yanık, "Engelli yakınına bakan kişiler istihdamdan, iş hayatından uzak kalıyor. Belli bir süre sonra istihdama katılma imkanları da kalkıyor. Biz bu vatandaşlarımızı kısmi zamanlı olarak da olsa sosyal güvenlik kapsamına alacağız" diye konuştu.

'Aile Koruma Kalkanı Programını hayata geçireceğiz'

Bakan Yanık, mevsimlik tarım işçisi kadınların çalışma şartlarını iyileştireceklerini belirtti.
Yanık, hem çalışmak hem çocuğuyla ilgilenmek isteyen kadınların da uzaktan veya kısmi çalışma gibi alternatif çalışma koşullarına sahip olması gibi pek çok çalışmayı ortaya koyacaklarını dile getirdi.
Şehit ve gazi çocuklarının özel burslardan da yararlanması için çalışmalar yapacaklarını aktaran Yanık, aile ve toplum hizmeti kapsamında Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceklerine işaret etti.
Bu sistemle aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasına geçeceklerini belirten Yanık, Aile Koruma Kalkanı Programını da hayata geçireceklerini söyledi.
Aile Koruma Kalkanı Programı ile ev hanımlarına emeklilik imkanı geleceğini vurgulayan Yanık, "Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek" dedi.
Yanık, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceklerini belirterek, ihtiyaç halinde babalara da esnek çalışma saati uygulamasının sağlanacağını dile getirdi.

'Ulusal Yaşlılık Konseyi'ni kuracağız'

Nüfusun hızlı yaşlandığını anlatan Yanık, "Ulusal Yaşlılık Konseyi'ni kuracağız. Bakım sigortası uygulamasını hayata geçireceğiz. Kent merkezlerinin hinterlandında Yaşlı Yaşam Köylerinin oluşturulmasını teşvik edeceğiz. Yaşlı girişimciliğini destekleyeceğiz. Emeklilik yaşını kadınlarla çocuk sayısına göre esneteceğiz. Aktif Yaşlanma Merkezlerini yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.
Yaşlı Yaşam Köylerine ilişkin de bilgi veren Yanık, konuşmasına şöyle devam etti:
"Yaşlı Yaşam Köyleri oluşturacağız. Sosyal hayattan kopmayan, bir anlamda mahalle prototipi olacak. Kendi içinde evleri, mahalle bakkalı, marketi, berberi olan geniş yaşam alanları olacak. Buralarda yaşlılarımız hem sosyal hayattan kopmamış, terk edilmiş duygusuna kapılmamış olacaklar hem de o sosyal alanın içerisinde üretmeye devam edecekler."
Bakan Yanık, 2 bin 431 personel alımı duyurusu yaptıklarını belirterek, atamaların KPSS puan sıralamasına göre yapılacağını kaydetti.
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