https://sputniknews.com.tr/20230426/vanda-gumruk-kacagi-akaryakit-ve-sigara-ele-gecirildi-1070228265.html

Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamette yaptığı aramada 858 litre kaçak akaryakıt ve 182 paket kaçak sigara ele geçirildi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T19:11+0300

2023-04-26T19:11+0300

2023-04-26T19:11+0300

türkiye

van

van valiliği

gümrük

akaryakıt

sigara

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Van'da gümrük kaçağı 858 litre akaryakıt ve 182 paket sigara ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İpekyolu ilçesindeki bir ikametgahta yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 858 litre kaçak akaryakıt ve 182 paket sigara ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı

türkiye

van

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van, van valiliği, gümrük, akaryakıt, sigara