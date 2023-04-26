https://sputniknews.com.tr/20230426/vanda-gumruk-kacagi-akaryakit-ve-sigara-ele-gecirildi-1070228265.html
Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi
Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamette yaptığı aramada 858 litre kaçak akaryakıt ve 182 paket kaçak sigara ele geçirildi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T19:11+0300
2023-04-26T19:11+0300
2023-04-26T19:11+0300
türkiye
van
van valiliği
gümrük
akaryakıt
sigara
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Van'da gümrük kaçağı 858 litre akaryakıt ve 182 paket sigara ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İpekyolu ilçesindeki bir ikametgahta yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 858 litre kaçak akaryakıt ve 182 paket sigara ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı
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van, van valiliği, gümrük, akaryakıt, sigara
van, van valiliği, gümrük, akaryakıt, sigara
Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamette yaptığı aramada 858 litre kaçak akaryakıt ve 182 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van'da gümrük kaçağı 858 litre akaryakıt ve 182 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İpekyolu ilçesindeki bir ikametgahta yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 858 litre kaçak akaryakıt ve 182 paket sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı