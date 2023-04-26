https://sputniknews.com.tr/20230426/ukrayna-ordusu-donetskin-cesitli-ilcelerine-20-fuze-firlatti-1070236802.html
Ukrayna ordusu, Donetsk'in çeşitli ilçelerine 20 füze fırlattı
Ukrayna ordusu, Donetsk'in çeşitli ilçelerine 20 füze fırlattı
Ukrayna'nın Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'e 20 füze... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T21:55+0300
2023-04-26T21:55+0300
2023-04-26T21:55+0300
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Temsilciliğin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukraynalı güçlerin Donetsk'in Kievskiy ve Kuybışevskiy ilçelerine çok namlulu roketatar sisteminden 20 füze fırlattığı belirtildi.Ukrayna ordusunun DHC'nin idari merkezine sabah saatlerinden itibaren ateş açmaya başladığını kaydeden temsilcilik, kentin çeşitli ilçelerine 155 mm kalibreli 20 havan mermisi atıldığının da altını çizdi.Temsilcilik, Ukraynalı güçlerin saldırılarını günün ilerleyen saatlerinde sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230426/le-monde-ukraynada-catismalara-katilan-10-fransa-vatandasi-oldu-1070192936.html
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Ukrayna ordusu, Donetsk'in çeşitli ilçelerine 20 füze fırlattı
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Ukrayna'nın Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'e 20 füze fırlattığını açıkladı.
Temsilciliğin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukraynalı güçlerin Donetsk'in Kievskiy ve Kuybışevskiy ilçelerine çok namlulu roketatar sisteminden 20 füze fırlattığı belirtildi.
Ukrayna ordusunun DHC'nin idari merkezine sabah saatlerinden itibaren ateş açmaya başladığını kaydeden temsilcilik, kentin çeşitli ilçelerine 155 mm kalibreli 20 havan mermisi atıldığının da altını çizdi.
Temsilcilik, Ukraynalı güçlerin saldırılarını günün ilerleyen saatlerinde sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.