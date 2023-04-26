Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar gözaltına alındı
19:26 26.04.2023 (güncellendi: 19:34 26.04.2023)
© AACan Tanrıyar
© AA
Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Gazeteci Uğur Dündar, Uçankuş haber sitesi ve televizyonu sahibi Can Tanrıyar'ın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Dündar "Gazeteci, Uçankuş haber sitesi ve televizyonu sahibi Can Tanrıyar biraz önce İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerince gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.
FLAŞ...SON DAKİKA...— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) April 26, 2023
Gazeteci, Uçankuş haber sitesi ve televizyonu sahibi Can Tanrıyar biraz önce İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerince gözaltına alındı.
Uğur Dündar bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "Yurt dışından YouTube yayını yapan Muhammed Yakut adlı kişi, Can Tanrıyar'ın eski ortağı Metin Güneş hakkında iddialarda bulunmuştu. Tanrıyar'ın, Metin Güneş'in kendisiyle ilgili olarak savcılığa yaptığı "tehdit-şantaj" konulu suç duyurusu nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü" açıklamasında bulundu.
Yurt dışından YouTube yayını yapan Muhammed Yakut adlı kişi, Can Tanrıyar'ın eski ortağı Metin Güneş hakkında iddialarda bulunmuştu.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) April 26, 2023
Tanrıyar'ın,Metin Güneş'in kendisiyle ilgili olarak savcılığa yaptığı "tehdit-şantaj" konulu suç duyurusu nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü.