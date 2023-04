https://sputniknews.com.tr/20230426/ucankus-tvnin-sahibi-can-tanriyar-gozaltina-alindi-1070228994.html

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar gözaltına alındı

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

Gazeteci Uğur Dündar, Uçankuş haber sitesi ve televizyonu sahibi Can Tanrıyar'ın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Dündar "Gazeteci, Uçankuş haber sitesi ve televizyonu sahibi Can Tanrıyar biraz önce İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerince gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.Uğur Dündar bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "Yurt dışından YouTube yayını yapan Muhammed Yakut adlı kişi, Can Tanrıyar'ın eski ortağı Metin Güneş hakkında iddialarda bulunmuştu. Tanrıyar'ın, Metin Güneş'in kendisiyle ilgili olarak savcılığa yaptığı "tehdit-şantaj" konulu suç duyurusu nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü" açıklamasında bulundu.

