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Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu karşılayacak: Akkuyu 'nükleer tesis' statüsüne kavuşuyor
Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu karşılayacak: Akkuyu 'nükleer tesis' statüsüne kavuşuyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. 27 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilk üniteye taze yakıt yüklemesi... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), statü, fotoğraf, recep tayyip erdoğan, фото, yakıt
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), statü, fotoğraf, recep tayyip erdoğan, фото, yakıt

Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu karşılayacak: Akkuyu 'nükleer tesis' statüsüne kavuşuyor

11:40 26.04.2023 (güncellendi: 11:44 26.04.2023)
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. 27 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilk üniteye taze yakıt yüklemesi yapılacak olan santral, 'nükleer tesis' statüsü kazanacak.
© İHA3 Nisan 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılan Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde sona gelindi. 4 üniteden oluşan ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu NGS'de, birinci üniteye taze yakıt yüklemesi 27 Nisan tarihinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törende, yakıt yüklenmesiyle birlikte santral, 'nükleer tesis' statüsü kazanmış olacak. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise video konferans yöntemiyle katılacak.
Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor - Sputnik Türkiye
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© İHA
3 Nisan 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılan Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde sona gelindi. 4 üniteden oluşan ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu NGS'de, birinci üniteye taze yakıt yüklemesi 27 Nisan tarihinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törende, yakıt yüklenmesiyle birlikte santral, 'nükleer tesis' statüsü kazanmış olacak. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise video konferans yöntemiyle katılacak.
© İHAHer biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi 'III+' nesil reaktörlü 4 üniteden oluşan ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralden ilk elektrik, 2024 yılı ortalarında elde edilecek. Diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı öngörülüyor.
Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor - Sputnik Türkiye
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© İHA
Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi 'III+' nesil reaktörlü 4 üniteden oluşan ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralden ilk elektrik, 2024 yılı ortalarında elde edilecek. Diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı öngörülüyor.
© İHAMersin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında katıldığı bir programda, santralin, çağın en modern reaktörleriyle ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güç kapasitesi olan 4 güç ünitesiyle Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olduğuna dikkat çekti.
Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Mersin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında katıldığı bir programda, santralin, çağın en modern reaktörleriyle ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güç kapasitesi olan 4 güç ünitesiyle Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olduğuna dikkat çekti.
© İHANebati, "27 Nisan 2023 tarihinde ilk nükleer yakıtın güç santraline gelmesiyle tesisimiz, 'nükleer tesis statüsü' kazanacaktır. Santralin ilk ünitesi 2023 yılı içinde, diğer 3 türbin ise 2026 yılına kadar birer yıl arayla devreye alınacaktır. Akkuyu Nükleerden ilk elektrik üretimini de 2024 yılında sağlamış olacağız" dedi.
Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor - Sputnik Türkiye
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© İHA
Nebati, "27 Nisan 2023 tarihinde ilk nükleer yakıtın güç santraline gelmesiyle tesisimiz, 'nükleer tesis statüsü' kazanacaktır. Santralin ilk ünitesi 2023 yılı içinde, diğer 3 türbin ise 2026 yılına kadar birer yıl arayla devreye alınacaktır. Akkuyu Nükleerden ilk elektrik üretimini de 2024 yılında sağlamış olacağız" dedi.
© İHASantralin inşaatının tamamlanmasıyla santralden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’luk kısmının karşılanacağını dile getiren Nebati, "Nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretim portföyümüze dahil olması, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığımızı azaltırken, kaynak çeşitliliğimizi de artıracak ve ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda tam anlamıyla bir milat olacaktır" diye konuştu.
Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor - Sputnik Türkiye
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© İHA
Santralin inşaatının tamamlanmasıyla santralden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’luk kısmının karşılanacağını dile getiren Nebati, "Nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretim portföyümüze dahil olması, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığımızı azaltırken, kaynak çeşitliliğimizi de artıracak ve ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda tam anlamıyla bir milat olacaktır" diye konuştu.
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