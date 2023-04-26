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Toprak altında sakladığı çökeleğiyle Guinness'e başvuracak: 'Satsam Amerika bile 'Allah Allah' der'
Toprak altında sakladığı çökeleğiyle Guinness'e başvuracak: 'Satsam Amerika bile 'Allah Allah' der'
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan çiftçi Serkan Karakuş, küp çökeleğini toprağın altında 4 yıl sakladı. Bu kadar zamanda sakladığına inanmayanlar... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, amasya, peynir, guinness rekorlar kitabı, фото
fotoğraf, amasya, peynir, guinness rekorlar kitabı, фото

Toprak altında sakladığı çökeleğiyle Guinness'e başvuracak: 'Satsam Amerika bile 'Allah Allah' der'

13:51 26.04.2023 (güncellendi: 13:54 26.04.2023)
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Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan çiftçi Serkan Karakuş, küp çökeleğini toprağın altında 4 yıl sakladı. Bu kadar zamanda sakladığına inanmayanlar çıkınca yeni bir küpe çökelek koyup bu süreyi 5 yıla artırdı. Çökeleğinin lezzeti bozulmayan çiftçinin hedefi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek.
© İHA2018 yılında gömdüğü küpü 2023 yılında çıkaran Serkan Karakuş, tadına baktığı çökeleğin bozulmadığını belirterek toprağın altında en uzun süreyle çökelek sakladığı düşüncesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı hedefliyor.
Toprak altında sakladığı çökeleğiyle Guinness'i hedefliyor - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
2018 yılında gömdüğü küpü 2023 yılında çıkaran Serkan Karakuş, tadına baktığı çökeleğin bozulmadığını belirterek toprağın altında en uzun süreyle çökelek sakladığı düşüncesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı hedefliyor.
© İHAKarakuş, 2014 yılında küpün içinde toprağa gömdüğü çökeleğinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Toprak altında sakladığı çökeleğiyle Guinness'i hedefliyor - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Karakuş, 2014 yılında küpün içinde toprağa gömdüğü çökeleğinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
© İHAKarakuş, normalde altı ay ile bir yıl içinde çıkartıldığı için inanmayanlar olunca 2018 yılında yeni bir deneme yapıp bu sefer süreyi 5 yıla artırdı.
Toprak altında sakladığı çökeleğiyle Guinness'i hedefliyor - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Karakuş, normalde altı ay ile bir yıl içinde çıkartıldığı için inanmayanlar olunca 2018 yılında yeni bir deneme yapıp bu sefer süreyi 5 yıla artırdı.
© İHAKürekle kazıp 5 yıl önce gömdüğü küpü çıkarıp içindeki çökeleğin bozulmadığına sevinen Karakuş, “Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der. Beş yıllık çökelek dünya tarihinde belki de hiç yoktur” dedi.
Toprak altında sakladığı çökeleğiyle Guinness'i hedefliyor - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Kürekle kazıp 5 yıl önce gömdüğü küpü çıkarıp içindeki çökeleğin bozulmadığına sevinen Karakuş, “Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der. Beş yıllık çökelek dünya tarihinde belki de hiç yoktur” dedi.
© İHAKarakuş, “Hedef olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istiyorum. Bunun için müracaat edeceğim” diye konuştu.
Toprak altında sakladığı çökeleğiyle Guinness'i hedefliyor - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Karakuş, “Hedef olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istiyorum. Bunun için müracaat edeceğim” diye konuştu.
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