https://sputniknews.com.tr/20230426/toprak-altinda-sakladigi-cokelegiyle-guinnessi-hedefliyor-satsam-amerika-bile-allah-allah-der-1070212657.html
Toprak altında sakladığı çökeleğiyle Guinness'e başvuracak: 'Satsam Amerika bile 'Allah Allah' der'
Toprak altında sakladığı çökeleğiyle Guinness'e başvuracak: 'Satsam Amerika bile 'Allah Allah' der'
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan çiftçi Serkan Karakuş, küp çökeleğini toprağın altında 4 yıl sakladı. Bu kadar zamanda sakladığına inanmayanlar... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T13:51+0300
2023-04-26T13:51+0300
2023-04-26T13:54+0300
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fotoğraf, amasya, peynir, guinness rekorlar kitabı, фото
fotoğraf, amasya, peynir, guinness rekorlar kitabı, фото
Toprak altında sakladığı çökeleğiyle Guinness'e başvuracak: 'Satsam Amerika bile 'Allah Allah' der' 13:51 26.04.2023 (güncellendi: 13:54 26.04.2023) Abone ol
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan çiftçi Serkan Karakuş, küp çökeleğini toprağın altında 4 yıl sakladı. Bu kadar zamanda sakladığına inanmayanlar çıkınca yeni bir küpe çökelek koyup bu süreyi 5 yıla artırdı. Çökeleğinin lezzeti bozulmayan çiftçinin hedefi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek.
© İHA 2018 yılında gömdüğü küpü 2023 yılında çıkaran Serkan Karakuş, tadına baktığı çökeleğin bozulmadığını belirterek toprağın altında en uzun süreyle çökelek sakladığı düşüncesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı hedefliyor.
2018 yılında gömdüğü küpü 2023 yılında çıkaran Serkan Karakuş, tadına baktığı çökeleğin bozulmadığını belirterek toprağın altında en uzun süreyle çökelek sakladığı düşüncesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı hedefliyor.
© İHA Karakuş, 2014 yılında küpün içinde toprağa gömdüğü çökeleğinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Karakuş, 2014 yılında küpün içinde toprağa gömdüğü çökeleğinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
© İHA Karakuş, normalde altı ay ile bir yıl içinde çıkartıldığı için inanmayanlar olunca 2018 yılında yeni bir deneme yapıp bu sefer süreyi 5 yıla artırdı.
Karakuş, normalde altı ay ile bir yıl içinde çıkartıldığı için inanmayanlar olunca 2018 yılında yeni bir deneme yapıp bu sefer süreyi 5 yıla artırdı.
© İHA Kürekle kazıp 5 yıl önce gömdüğü küpü çıkarıp içindeki çökeleğin bozulmadığına sevinen Karakuş, “Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der. Beş yıllık çökelek dünya tarihinde belki de hiç yoktur” dedi.
Kürekle kazıp 5 yıl önce gömdüğü küpü çıkarıp içindeki çökeleğin bozulmadığına sevinen Karakuş, “Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der. Beş yıllık çökelek dünya tarihinde belki de hiç yoktur” dedi.
© İHA Karakuş, “Hedef olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istiyorum. Bunun için müracaat edeceğim” diye konuştu.
Karakuş, “Hedef olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istiyorum. Bunun için müracaat edeceğim” diye konuştu.