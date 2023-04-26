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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230426/suheyl-batum-zuhtu-arslanin-konusmasi-beni-heyecanlandirmadi-1070310994.html
Süheyl Batum: Zühtü Arslan'ın konuşması beni heyecanlandırmadı
Süheyl Batum: Zühtü Arslan'ın konuşması beni heyecanlandırmadı
Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın konuşmasını “ortadan tamamiyle kalkmış olan hukuk devletinin nasıl olması... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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süheyl batum
yolcu yolunda gerek
seçim
zühtü arslan
turgut özal
kemal kılıçdaroğlu
radyo
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Süheyl Batum: Zühtü Arslan'ın konuşması beni heyecanlandırmadı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, AYM'nin 61'inci kuruluş yıldönümünde; 14 Mayıs seçimlerinde yarışan Cumhur İttifakı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında konuştu. Arslan'ın konuşmasındaki vurguları dikkat çekti. Türkiye'deki yargının son durumunu, seçim sonrası senaryolarında neler beklendiğini ve geniş kesimlerin adalet arayışını Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında değerlendiriyor...
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, AYM’nin 61. kuruluş yıldönümünde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde konuşan Arslan’ın sözleri kamuoyunda yankı uyandırdı.Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, AYM Başkanı’nın konuşmasını ve Türkiye’de yargının geldiği durumu Radyo Sputnik'te yayınlanan Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında değerlendirdi.‘Zühtü Arslan başkanlığındaki mahkeme inanılmaz bir karar verdi’Arslan’ın konuşmasını ‘ortadan tamamiyle kalkmış olan hukuk devletinin nasıl olması gerektiğini anlatan bir konuşma’ olarak değerlendiren Batum, “Beni hiç heyecanlandırmayan bir konuşmaydı” ifadelerini kullandı:“Dünkü konuşmayı izledim. Yalnız Yargıtay başkanları yapardı bunu, Sami Selçuk yapardı mesela, onun konuşmalarına benzettim. Hukuk devletini anlatan, hukukun üstünlüğünü anlatan birtakım konuşmalar yapardı Sami Selçuk. Dün sayın AYM Başkanı'nı izleyince şunu söyledim; maalesef ortadan tamamıyla kalkmış olan, artık görünmez hâle gelen bir hukuk devletinin nasıl olması gerektiğini bize anlatan, beni hiç heyecanlandırmayan bir konuşmaydı. Bunu bir hukukçu olarak söylüyorum, moral bozmak için değil. 2010’dan sonra inanılmaz bir hızla, 2017’de de son tuğla konularak Türkiye’de hukuk devleti tamamen ortadan kaldırıldı. AYM’nin çok değerli başkanı bunu en iyi bilen insanlardan biri. Çünkü hukuk devleti ortadan kaldırılırken, AYM 25-30 yıldır süren bir içtihadını ortadan kaldırmıştı. Son çiviyi çakanlardan biriydi. Neydi o biliyor musunuz; olağanüstü hâllerde KHK’ler eskiden AYM içtihadıyla 91 yılından itibaren bir denetim unsuru olmaya, bir çerçeve çizmeye çalışmıştı. Eksik veya fazla, tabii eksiğin giderilmesi için bir anayasa değişikliği iyi olurdu ama yine de bir çerçeve çizilmişti. Sayın Zühtü Arslan başkanlığındaki mahkeme inanılmaz bir karar verdi. 'OHAL’de yapılan kararnamelerin denetimi yoktur, hükûmet istediğini yapar. Benim elimde böyle bir yetki yok, denetlemiyorum' dedi ve 25 yıllık içtihadı kaldırdı. O dönem nasıl kararnameler çıktığını biliyoruz. Okulları kapattı, sendikaları, gazeteleri, televizyonları kapattı. Hiçbiri denetimli olmadı. AYM onlarca kez ‘denetleyemem’ diyerek bu yolu sonuna kadar açtı. Kimsenin morali bozulmasın ama Türkiye gibi bir ülkede AYM bu yolu ardına kadar açmıştır.”‘Konuşmanın zamanlaması manidar’Konuşmanın zamanlamasının manidar olduğunu söyleyen Batum, “Otoriter rejimin değirmenine su taşıyanlar dahi, şimdi ‘yol bittiğinde bizi hukukçu kabul etmezler’ diyor” değerlendirmesinde bulundu:‘Hukuk olmadan, ekonomi de olmaz; pastayı istediğiniz kadar büyütün, dağıtamazsınız’Türkiye’de yargının son durumunu da değerlendiren Batum, hukukun politikacılar tarafından bilinçli şekilde geri plana atıldığına dikkat çekerek “Her şeyin başı ekonomidir diyorlardı. Hukuk olmadan, ekonomi de olmaz. Pastayı istediğiniz kadar büyütün, dilimleri biri çalıyorsa bunu dağıtmanız mümkün değil” diye konuştu:“Bundan 30-40 yıl önce, hatta 12 Eylül’den sonra Turgut Özal bir şey çıkarmıştı; bu hukukçular bize engel oluyor, hukuk işleri yavaşlatan bir şey, hukuk olmasa ne kadar güzel şeyler yapacağız dediler. Hatırlayacaksınız biz Televole iktisatçıları diyorduk, kimileri çok önemli iktisatçılar diyordu. Onlar hukuk ortadan kalkarken 'Evet bu globalleşmenin bir boyutudur, hukuk ikinci planda kalmıştır, her şeyin başı ekonomidir' diyordu. Hukuk olmadan, ekonomi de olmaz. Pastayı istediğiniz kadar büyütün, dilimleri biri çalıyorsa bunu dağıtmanız mümkün değil. Daron Acemoğlu bunu kitabında yazdı da ilk defa anlaşılabilir oldu. Hukuk öyle yavaş yavaş gitti ki; şimdi ekonomide ne üretim ne paylaşım yapabiliyoruz. Milli geliri istediğin kadar büyüt, nüfusun yüzde 90’ı fakirleşiyor. Çünkü hukuk yok. Çünkü hukuksal araçlarla dağıtım yok. Bu yol, geri dönülmeyecek bir yol değil. Türkiye’de veya herhangi bir ülkede hukuk devletini diğerlerinden ayıran en önemli şey şudur; hukuk kuralları. Başta anayasa, hukukun genel ilkeleri herkesi bağlayacak. Yani iktidar bunların üzerinde değil. Onları da devleti de bağlayacak. Bu kurallar, devletin veya yöneticilerin uymak iyi niyetine, insafına bırakılmayacak. Daha sonraki hayatta hesap veririm dedirtilmeyecek. Ne yapılacak? Denetlenecek. Bu denetlemeyi yapan yargı organları da bağımsız olacak. Bu maalesef Türkiye’de hiç kalmadı.”
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süheyl batum, аудио, seçim, zühtü arslan, turgut özal, kemal kılıçdaroğlu, radyo
süheyl batum, аудио, seçim, zühtü arslan, turgut özal, kemal kılıçdaroğlu, radyo

Süheyl Batum: Zühtü Arslan'ın konuşması beni heyecanlandırmadı

23:38 26.04.2023 (güncellendi: 12:43 28.04.2023)
YOLCU YOLUNDA GEREK
Süheyl Batum: Zühtü Arslan'ın konuşması beni heyecanlandırmadı
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın konuşmasını “ortadan tamamiyle kalkmış olan hukuk devletinin nasıl olması gerektiğini anlatan bir konuşma” olarak değerlendirdi ve “Beni hiç heyecanlandırmadı” dedi.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, AYM’nin 61. kuruluş yıldönümünde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde konuşan Arslan’ın sözleri kamuoyunda yankı uyandırdı.
Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, AYM Başkanı’nın konuşmasını ve Türkiye’de yargının geldiği durumu Radyo Sputnik'te yayınlanan Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında değerlendirdi.

‘Zühtü Arslan başkanlığındaki mahkeme inanılmaz bir karar verdi’

Arslan’ın konuşmasını ‘ortadan tamamiyle kalkmış olan hukuk devletinin nasıl olması gerektiğini anlatan bir konuşma’ olarak değerlendiren Batum, “Beni hiç heyecanlandırmayan bir konuşmaydı” ifadelerini kullandı:
“Dünkü konuşmayı izledim. Yalnız Yargıtay başkanları yapardı bunu, Sami Selçuk yapardı mesela, onun konuşmalarına benzettim. Hukuk devletini anlatan, hukukun üstünlüğünü anlatan birtakım konuşmalar yapardı Sami Selçuk. Dün sayın AYM Başkanı'nı izleyince şunu söyledim; maalesef ortadan tamamıyla kalkmış olan, artık görünmez hâle gelen bir hukuk devletinin nasıl olması gerektiğini bize anlatan, beni hiç heyecanlandırmayan bir konuşmaydı. Bunu bir hukukçu olarak söylüyorum, moral bozmak için değil. 2010’dan sonra inanılmaz bir hızla, 2017’de de son tuğla konularak Türkiye’de hukuk devleti tamamen ortadan kaldırıldı. AYM’nin çok değerli başkanı bunu en iyi bilen insanlardan biri. Çünkü hukuk devleti ortadan kaldırılırken, AYM 25-30 yıldır süren bir içtihadını ortadan kaldırmıştı. Son çiviyi çakanlardan biriydi. Neydi o biliyor musunuz; olağanüstü hâllerde KHK’ler eskiden AYM içtihadıyla 91 yılından itibaren bir denetim unsuru olmaya, bir çerçeve çizmeye çalışmıştı. Eksik veya fazla, tabii eksiğin giderilmesi için bir anayasa değişikliği iyi olurdu ama yine de bir çerçeve çizilmişti. Sayın Zühtü Arslan başkanlığındaki mahkeme inanılmaz bir karar verdi. 'OHAL’de yapılan kararnamelerin denetimi yoktur, hükûmet istediğini yapar. Benim elimde böyle bir yetki yok, denetlemiyorum' dedi ve 25 yıllık içtihadı kaldırdı. O dönem nasıl kararnameler çıktığını biliyoruz. Okulları kapattı, sendikaları, gazeteleri, televizyonları kapattı. Hiçbiri denetimli olmadı. AYM onlarca kez ‘denetleyemem’ diyerek bu yolu sonuna kadar açtı. Kimsenin morali bozulmasın ama Türkiye gibi bir ülkede AYM bu yolu ardına kadar açmıştır.”

‘Konuşmanın zamanlaması manidar’

Konuşmanın zamanlamasının manidar olduğunu söyleyen Batum, “Otoriter rejimin değirmenine su taşıyanlar dahi, şimdi ‘yol bittiğinde bizi hukukçu kabul etmezler’ diyor” değerlendirmesinde bulundu:
“Konuşmaların zamanlaması bana manidar geliyor. Görünen şu; bu otokratik rejim devam etmeyebileceği görüntüsünü verdiği için, hepimiz de bu umudu taşıdığımız için, şimdi AYM başkanı da bir yerde kendini bu durumdan kurtarmaya çalışıyor. “Ben ne yapayım” diyor. Türkiye’de maalesef şöyle bir şey var; otoriter rejimlerin değirmenine su taşıyanlar dahi şimdi ‘Yol bittiğinde bizi hukukçu kabul etmezler’ diyorlar. Bizim 20 yıldır söylediğimizi, söylediğimizde bir sürü sıkıntıyla karşılaştığımız, hakkımızda davaların açıldığı sözleri söyleyip alkış da alarak kurtulmak istiyorlar.”

‘Hukuk olmadan, ekonomi de olmaz; pastayı istediğiniz kadar büyütün, dağıtamazsınız’

Türkiye’de yargının son durumunu da değerlendiren Batum, hukukun politikacılar tarafından bilinçli şekilde geri plana atıldığına dikkat çekerek “Her şeyin başı ekonomidir diyorlardı. Hukuk olmadan, ekonomi de olmaz. Pastayı istediğiniz kadar büyütün, dilimleri biri çalıyorsa bunu dağıtmanız mümkün değil” diye konuştu:
“Bundan 30-40 yıl önce, hatta 12 Eylül’den sonra Turgut Özal bir şey çıkarmıştı; bu hukukçular bize engel oluyor, hukuk işleri yavaşlatan bir şey, hukuk olmasa ne kadar güzel şeyler yapacağız dediler. Hatırlayacaksınız biz Televole iktisatçıları diyorduk, kimileri çok önemli iktisatçılar diyordu. Onlar hukuk ortadan kalkarken 'Evet bu globalleşmenin bir boyutudur, hukuk ikinci planda kalmıştır, her şeyin başı ekonomidir' diyordu. Hukuk olmadan, ekonomi de olmaz. Pastayı istediğiniz kadar büyütün, dilimleri biri çalıyorsa bunu dağıtmanız mümkün değil. Daron Acemoğlu bunu kitabında yazdı da ilk defa anlaşılabilir oldu. Hukuk öyle yavaş yavaş gitti ki; şimdi ekonomide ne üretim ne paylaşım yapabiliyoruz. Milli geliri istediğin kadar büyüt, nüfusun yüzde 90’ı fakirleşiyor. Çünkü hukuk yok. Çünkü hukuksal araçlarla dağıtım yok. Bu yol, geri dönülmeyecek bir yol değil. Türkiye’de veya herhangi bir ülkede hukuk devletini diğerlerinden ayıran en önemli şey şudur; hukuk kuralları. Başta anayasa, hukukun genel ilkeleri herkesi bağlayacak. Yani iktidar bunların üzerinde değil. Onları da devleti de bağlayacak. Bu kurallar, devletin veya yöneticilerin uymak iyi niyetine, insafına bırakılmayacak. Daha sonraki hayatta hesap veririm dedirtilmeyecek. Ne yapılacak? Denetlenecek. Bu denetlemeyi yapan yargı organları da bağımsız olacak. Bu maalesef Türkiye’de hiç kalmadı.”
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