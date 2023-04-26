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Sputnik, Rus yapımı uçakların ve helikopterlerin test edildiği enstitüyü ziyaret etti
Sputnik, Rus yapımı uçakların ve helikopterlerin test edildiği enstitüyü ziyaret etti
Sputnik muhabiri, Rus yapımı uçakların ve helikopterlerin çeşitli hidrodinamik ve aerodinamik özellikler açısından test edildiği Moskova bölgesindeki Prof... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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Sputnik muhabirleri, MS-21 ve SSJ-NEW uçaklarının dayanıklılık testlerinin yapıldığı laboratuvarı da ziyaret etti.TsAGİ Hava Araçları Dayanıklılığı Departmanı Başkanı Stanislav Dubinskiy, ''Yaptırımlar nedeniyle şirketin yüksek teknolojili ekipman tedarikçilerini değiştirmek zorunda kalıp yeniden Rus üreticilere odaklandığını kaydederek, 'İthal edilen yedek parça sıkıntısıyla karşı karşıya kaldık, ancak şu an itibariyle kendi başımızın çaresine bakıyoruz, yerli parçaları kullanır olduk'' dedi.
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rusya, ms-21, uçak
rusya, ms-21, uçak

Sputnik, Rus yapımı uçakların ve helikopterlerin test edildiği enstitüyü ziyaret etti

19:17 26.04.2023
© Sputnik / Leonid KovaçiçProf. Jukovskiy adını taşıyan Merkezi Aero-Hidrodinamik Enstitüsü (TsAGİ)
Prof. Jukovskiy adını taşıyan Merkezi Aero-Hidrodinamik Enstitüsü (TsAGİ) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© Sputnik / Leonid Kovaçiç
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Sputnik muhabiri, Rus yapımı uçakların ve helikopterlerin çeşitli hidrodinamik ve aerodinamik özellikler açısından test edildiği Moskova bölgesindeki Prof. Jukovskiy adını taşıyan Merkezi Aero-Hidrodinamik Enstitüsü'nü (TsAGİ) ziyaret etti.
Sputnik muhabirleri, MS-21 ve SSJ-NEW uçaklarının dayanıklılık testlerinin yapıldığı laboratuvarı da ziyaret etti.
TsAGİ Hava Araçları Dayanıklılığı Departmanı Başkanı Stanislav Dubinskiy, ''Yaptırımlar nedeniyle şirketin yüksek teknolojili ekipman tedarikçilerini değiştirmek zorunda kalıp yeniden Rus üreticilere odaklandığını kaydederek, 'İthal edilen yedek parça sıkıntısıyla karşı karşıya kaldık, ancak şu an itibariyle kendi başımızın çaresine bakıyoruz, yerli parçaları kullanır olduk'' dedi.
© Sputnik / Leonid KovaçiçProf. Jukovskiy adını taşıyan Merkezi Aero-Hidrodinamik Enstitüsü (TsAGİ)
Prof. Jukovskiy adını taşıyan Merkezi Aero-Hidrodinamik Enstitüsü (TsAGİ) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
Prof. Jukovskiy adını taşıyan Merkezi Aero-Hidrodinamik Enstitüsü (TsAGİ)
© Sputnik / Leonid Kovaçiç
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