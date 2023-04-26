https://sputniknews.com.tr/20230426/sputnik-rus-yapimi-ucaklarin-ve-helikopterlerin-test-edildigi-enstituyu-ziyaret-etti-1070226943.html
Sputnik, Rus yapımı uçakların ve helikopterlerin test edildiği enstitüyü ziyaret etti
Sputnik, Rus yapımı uçakların ve helikopterlerin test edildiği enstitüyü ziyaret etti
Sputnik muhabiri, Rus yapımı uçakların ve helikopterlerin çeşitli hidrodinamik ve aerodinamik özellikler açısından test edildiği Moskova bölgesindeki Prof... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T19:17+0300
2023-04-26T19:17+0300
2023-04-26T19:17+0300
dünya
rusya
ms-21
uçak
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Sputnik muhabirleri, MS-21 ve SSJ-NEW uçaklarının dayanıklılık testlerinin yapıldığı laboratuvarı da ziyaret etti.TsAGİ Hava Araçları Dayanıklılığı Departmanı Başkanı Stanislav Dubinskiy, ''Yaptırımlar nedeniyle şirketin yüksek teknolojili ekipman tedarikçilerini değiştirmek zorunda kalıp yeniden Rus üreticilere odaklandığını kaydederek, 'İthal edilen yedek parça sıkıntısıyla karşı karşıya kaldık, ancak şu an itibariyle kendi başımızın çaresine bakıyoruz, yerli parçaları kullanır olduk'' dedi.
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rusya, ms-21, uçak
Sputnik, Rus yapımı uçakların ve helikopterlerin test edildiği enstitüyü ziyaret etti
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Sputnik muhabiri, Rus yapımı uçakların ve helikopterlerin çeşitli hidrodinamik ve aerodinamik özellikler açısından test edildiği Moskova bölgesindeki Prof. Jukovskiy adını taşıyan Merkezi Aero-Hidrodinamik Enstitüsü'nü (TsAGİ) ziyaret etti.
Sputnik muhabirleri, MS-21 ve SSJ-NEW uçaklarının dayanıklılık testlerinin yapıldığı laboratuvarı da ziyaret etti.
TsAGİ Hava Araçları Dayanıklılığı Departmanı Başkanı Stanislav Dubinskiy, ''Yaptırımlar nedeniyle şirketin yüksek teknolojili ekipman tedarikçilerini değiştirmek zorunda kalıp yeniden Rus üreticilere odaklandığını kaydederek, 'İthal edilen yedek parça sıkıntısıyla karşı karşıya kaldık, ancak şu an itibariyle kendi başımızın çaresine bakıyoruz, yerli parçaları kullanır olduk'' dedi.