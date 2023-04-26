https://sputniknews.com.tr/20230426/sio-genel-sekreteri-zhang-yerel-para-birimleri-ile-islemlerin-payini-artirma-calismalarini-anlatti-1070238391.html

ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang, yerel para birimleri ile işlemlerin payını artırma çalışmalarını anlattı

ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang, yerel para birimleri ile işlemlerin payını artırma çalışmalarını anlattı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang, örgüt içindeki yerel para birimi cinsinden işlemlerin payını artırma çalışmalarının devam ettiğini... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T22:25+0300

2023-04-26T22:25+0300

2023-04-26T22:25+0300

ekonomi

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

para birimi

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ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming, Sputnik’e verdiği demeçte örgüt içindeki yerel para birimi cinsinden işlemlerin payını artırma çalışmalarının kademeli olarak devam ettiğini söyledi.Zhang, ŞİÖ üye devletlerin karşılıklı işlemlerde ulusal para birimlerinin payındaki kademeli artışa ilişkin Yol Haritasının uygulanması ile ilgili Uzman Grubunun düzenli toplantısının 21 Şubat 2023'te yapıldığını hatırlattı.ŞİÖ Genel Sekreteri’ne göre toplantıda, para birimi düzenlemesine ilişkin mevzuat, mevcut durum ve ŞİÖ üye devletleri arasındaki karşılıklı parasal işlemlerde ulusal para birimleri kullanımının genişletilmesine ilişkin beklentiler ile ilgili mevzuat farklılıklarının analiz yöntemleri dahil olmak üzere ulusal para birimleri cinsinden ödeme sisteminin işleyişine yönelik koşulların oluşturulması yönünde atılacak adımlar ele alındı.“Mevcut karmaşık uluslararası ortamda finans sektörünün karşılaştığı kargaşa ve zorluklar göz önüne alındığında, bu yönde daha aktif çalışmalıyız” diyen Zhang, şöyle devam etti: “Yasal sorunlar dahil olmak üzere çözülmesi gereken birçok karmaşık sorun var. Asıl mesele, işin olayları suni bir şekilde zorlama girişimleri olmaksızın ve acele adımlar atılmaksızın sakin, eşit bir ritim içinde yürütülmesidir.”

https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-disisleri-bakanligi-dolarsizlasma-sureci-basladi-1069932887.html

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