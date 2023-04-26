Sevilay Yılman Habertürk'e veda etti

"Çünkü ne oldu bana bilmiyorum ama son zamanlarda Habertürk’ün kurumsal ilkelerine uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. Bilirsiniz… Her kurum, kuruluşun, şirketin kendine has belli kaideleri, kuralları ve belli bir disiplin vardır. Ciner Medya Grubu’nun da sosyal medya kullanımı konusunda çalışanlarından uymasını istediği kurallar var. Ben epeyce bir direndim bu kurallara uyum sağlayabilmek için ama son süreçte maalesef başarılı olamadım, olamıyorum da… Çünkü hiperaktif bir ruh halim var ve Türkiye’nin yaşadığı en zor, en kritik, en önemli seçim sürecinde de bu hiperaktif ruh halimi kontrol edemiyorum.

Özellikle aktif olduğum Twitter’da kurumun ilke ve kurallarına aykırı paylaşımlar yaparak sürekli ihlalde bulunuyorum. Bu ihlal durumum en sonunda İnsan Kaynakları tarafından dikkat çekti ve uyarıldım. Tüm kurum çalışanlarının riayet ettiği kurallar ve kaideler bir kez daha hatırlatıldı tarafıma. Hiç kızmıyorum ve de hiç alınganlık göstermiyorum zira yerden göğe kadar haklılar. Çünkü grubun tüm çalışanlarına tebliğ ettiği bir, “Sosyal Medya Yönergesi” var ve ben uymayınca diğer arkadaşların da uymama hakkı doğuyor. Ve böyle olunca da mesele yönetilemez hale geliyor. O nedenle bir tercih yapmam gerekiyordu. Ya sosyal medya yönergesi kurallarına uyup, sosyal medyayı ona göre kullanacaktım. Ya da bağımsız olup dilediğim gibi...

Ben ikincisini tercih ettim çünkü bu süreçte tarafı olduğum Millet İttifakı’na açık destek verirken Habertürk’ün kurumsal kimliğinin sorumluluğunu üzerimde taşımak istemiyorum. Ruhen de kendimi daha iyi hissedeceğim için yeni bir yola “rastgele” diyorum değerli okurlarım. Bana verilen bu köşede her zaman hakkaniyetli, belli bir kesimin değil, halkın gözü, kulağı, sesi, tercümanı olmaya hep gayret ettim. Bundan sonra da hep aynı olacak. Sosyal medya hesaplarımda, özellikle de kendime ait Youtube hesabımda çok aktif bir biçimde serbest gazetecilik yapacağım ve ilgiyle takip edeceğinize de emin olduğum, özellikle medya, yargı, ticaret ve siyaset denkleminin ombudsmanı olacağım. Lütfen bundan emin olun."