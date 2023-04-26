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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/selvi-birkac-gundur-bir-milletvekilinin-escinsel-iliski-kaseti-oldugundan-soz-ediliyor-1070199355.html
Selvi: Birkaç gündür bir milletvekilinin eşcinsel ilişki kaseti olduğundan söz ediliyor
Selvi: Birkaç gündür bir milletvekilinin eşcinsel ilişki kaseti olduğundan söz ediliyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "siyaseti karıştıran bir kaset iddiasından" söz etti ve "Bu yöntem FETÖ yöntemidir, kişinin cinsel tercihi... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T09:50+0300
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2023 türkiye seçimleri
siyaset
abdulkadir selvi
fetö
kaset
eşcinsel
eşcinsel ilişki
şantaj
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı "Siyasi kulisleri karıştıran kaset iddiası FETÖ yöntemidir" başlıklı yazısında şunları kaydetti:
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siyaset, abdulkadir selvi, fetö, kaset, eşcinsel, eşcinsel ilişki, şantaj
siyaset, abdulkadir selvi, fetö, kaset, eşcinsel, eşcinsel ilişki, şantaj

Selvi: Birkaç gündür bir milletvekilinin eşcinsel ilişki kaseti olduğundan söz ediliyor

09:50 26.04.2023
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© DHA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "siyaseti karıştıran bir kaset iddiasından" söz etti ve "Bu yöntem FETÖ yöntemidir, kişinin cinsel tercihi kendisini ilgilendirir" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı "Siyasi kulisleri karıştıran kaset iddiası FETÖ yöntemidir" başlıklı yazısında şunları kaydetti:
"Bir internet sitesinde birkaç gündür bir milletvekilinin eşcinsel ilişki kaseti olduğundan söz ediliyor. Eşcinsel kasetin siyaseti karıştıracağı ifade ediliyor. Kaseti olan kişinin muhafazakâr bir partinin üst düzey yöneticisi olduğu belirtiliyor. Ankara kulislerinde doğru ya da yanlış bazı isimler konuşuluyor. Ama tek kelime ile söyleyeyim, bu yöntem FETÖ yöntemidir. Bu yöntem çok iğrenç bir yöntemdir. Herkesin özel hayatı kendisini ilgilendirir. Bunun üzerinden operasyon çekmek ahlaksızca bir iştir. Geçmişte FETÖ, MHP’ye kaset operasyonu çekmişti. Deniz Baykal’ı kaset darbesiyle tasfiye edip Kılıçdaroğlu’nu getirmişlerdi. Bu yöntemi sadece FETÖ değil, aynı zamanda organize suç örgütleri ya da şantajcı kesimler de kullanır. Kişinin cinsel tercihi kendisini ilgilendirir. Ama birileri kaset üzerinden siyaseti dizayn etmek istiyorlarsa buna karşı çok kararlı ve ilkeli bir tavır koymak gerekiyor. FETÖ tarzı bir operasyona alet olmamak gerekir. Yeni bir şantaj-montaj kasetine prim vermemek gerekir."
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