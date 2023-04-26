https://sputniknews.com.tr/20230426/rusyanin-murmansk-bolgesinde-mig-31-savas-ucagi-dustu-1070224674.html
Rusya'nın Murmansk Bölgesi'nde MiG-31 savaş uçağı düştü
Rusya'nın Murmansk Bölgesi'nde MiG-31 savaş uçağı düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, Murmansk Bölgesi'nde planlı uçuşu gerçekleştiren bir Mig-31 savaş uçağının düştüğünü ve paraşütle atlayan pilotların hayati tehlikesi... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T17:59+0300
2023-04-26T17:59+0300
2023-04-26T18:05+0300
dünya
rusya
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"26 Nisan tarihinde Murmansk Bölgesi'ndeki planlı eğitim uçuşu sırasında bir MiG-31 savaş uçağı düştü. Uçak insan bulunmayan bir yere düştü" diyen bakanlık, iki pilotun da paraşütle atladığını bildirdi.Bakanlık, arama-kurtarma birimine ait helikopterle tahliye edilen pilotların hayati tehlikesi bulunmadığını vurguladı.
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rusya
Rusya'nın Murmansk Bölgesi'nde MiG-31 savaş uçağı düştü
17:59 26.04.2023 (güncellendi: 18:05 26.04.2023) Abone ol
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Rusya Savunma Bakanlığı, Murmansk Bölgesi'nde planlı uçuşu gerçekleştiren bir Mig-31 savaş uçağının düştüğünü ve paraşütle atlayan pilotların hayati tehlikesi bulunmadığını açıkladı.
"26 Nisan tarihinde Murmansk Bölgesi'ndeki planlı eğitim uçuşu sırasında bir MiG-31 savaş uçağı düştü. Uçak insan bulunmayan bir yere düştü" diyen bakanlık, iki pilotun da paraşütle atladığını bildirdi.
Bakanlık, arama-kurtarma birimine ait helikopterle tahliye edilen pilotların hayati tehlikesi bulunmadığını vurguladı.