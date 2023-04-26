https://sputniknews.com.tr/20230426/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-lavrovun-new-york-ziyarati-muhtesem-gecti-1070241318.html
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Lavrov'un New York ziyareti muhteşem geçti
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Lavrov'un New York ziyareti muhteşem geçti
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ABD ziyaretinin muhteşem geçtiğini belirtti. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T23:58+0300
2023-04-26T23:58+0300
2023-04-26T23:59+0300
dünya
anatoliy antonov
rusya
sergey lavrov
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, basın mensuplarına verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un New York ziyaretinin muhteşem ve tüm etkinliklerin oldukça verimli geçtiğini söyledi.Antonov, "Tüm etkinliklerin muhteşem, başarılı ve en önemlisi verimli geçtiğini söyleyebilirim" dedi.Büyükelçi ayrıca, Lavrov'un BM Güvenlik Konseyi’nin oturumları ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin bulunduğu salonda boş yer olmadığına dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230426/lavrov-batili-meslektaslarimiz-tahil-anlasmasiyla-ilgili-durumu-cikmaza-soktu-1070208347.html
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anatoliy antonov, rusya, sergey lavrov
anatoliy antonov, rusya, sergey lavrov
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Lavrov'un New York ziyareti muhteşem geçti
23:58 26.04.2023 (güncellendi: 23:59 26.04.2023) Abone ol
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ABD ziyaretinin muhteşem geçtiğini belirtti.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, basın mensuplarına verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un New York ziyaretinin muhteşem ve tüm etkinliklerin oldukça verimli geçtiğini söyledi.
Antonov, "Tüm etkinliklerin muhteşem, başarılı ve en önemlisi verimli geçtiğini söyleyebilirim" dedi.
Büyükelçi ayrıca, Lavrov'un BM Güvenlik Konseyi’nin oturumları ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin bulunduğu salonda boş yer olmadığına dikkat çekti.