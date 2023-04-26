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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Lavrov'un New York ziyareti muhteşem geçti
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Lavrov'un New York ziyareti muhteşem geçti
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ABD ziyaretinin muhteşem geçtiğini belirtti. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T23:58+0300
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dünya
anatoliy antonov
rusya
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, basın mensuplarına verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un New York ziyaretinin muhteşem ve tüm etkinliklerin oldukça verimli geçtiğini söyledi.Antonov, "Tüm etkinliklerin muhteşem, başarılı ve en önemlisi verimli geçtiğini söyleyebilirim" dedi.Büyükelçi ayrıca, Lavrov'un BM Güvenlik Konseyi’nin oturumları ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin bulunduğu salonda boş yer olmadığına dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230426/lavrov-batili-meslektaslarimiz-tahil-anlasmasiyla-ilgili-durumu-cikmaza-soktu-1070208347.html
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anatoliy antonov, rusya, sergey lavrov
anatoliy antonov, rusya, sergey lavrov

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Lavrov'un New York ziyareti muhteşem geçti

23:58 26.04.2023 (güncellendi: 23:59 26.04.2023)
© МИД РФ / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© МИД РФ
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ABD ziyaretinin muhteşem geçtiğini belirtti.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, basın mensuplarına verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un New York ziyaretinin muhteşem ve tüm etkinliklerin oldukça verimli geçtiğini söyledi.
Antonov, "Tüm etkinliklerin muhteşem, başarılı ve en önemlisi verimli geçtiğini söyleyebilirim" dedi.
Büyükelçi ayrıca, Lavrov'un BM Güvenlik Konseyi’nin oturumları ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin bulunduğu salonda boş yer olmadığına dikkat çekti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
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