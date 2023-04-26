https://sputniknews.com.tr/20230426/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ile-yapilan-takas-sonucunda-40-asker-rusyaya-dondu-1070223886.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ile yapılan takas sonucunda 40 asker Rusya'ya döndü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ile yapılan takas sonucunda 40 asker Rusya'ya döndü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan takas sonucunda serbest kalan 40 askerin Rusya'ya döndüğünü duyurdu. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T17:50+0300
2023-04-26T17:50+0300
2023-04-26T17:54+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rus askeri
takas
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ukrayna ile yapılan takasın ardından serbest kalan 40 askerin Rusya'ya döndüğü, tedavi ve rehabilitasyon için Moskova'ya gönderilecekleri belirtildi.Açıklamada, “Müzakere sürecinin sonucunda, esarette ölüm tehlikesi altında olan 40 Rus askeri Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan alındı” denildi.Açıklamada ayrıca, şu anda gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın sağlandığı askerlerin sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait nakliye uçakları ile Moskova'ya gönderilecekleri kaydedildi.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ise yaptığı açıklamada, Rusya tarafından serbest bırakılan esirler arasında 36 er ve çavuş, altı subay ve iki sivil olduğunu belirterek, serbest kalan askerlerin tümünün Mariupol, Azovstal ve Herson bölgesini savundukları sırada esir düştüklerini vurguladı.
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rusya savunma bakanlığı, rus askeri, takas, ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı, rus askeri, takas, ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ile yapılan takas sonucunda 40 asker Rusya'ya döndü
17:50 26.04.2023 (güncellendi: 17:54 26.04.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan takas sonucunda serbest kalan 40 askerin Rusya'ya döndüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ukrayna ile yapılan takasın ardından serbest kalan 40 askerin Rusya'ya döndüğü, tedavi ve rehabilitasyon için Moskova'ya gönderilecekleri belirtildi.
Açıklamada, “Müzakere sürecinin sonucunda, esarette ölüm tehlikesi altında olan 40 Rus askeri Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan alındı” denildi.
Açıklamada ayrıca, şu anda gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın sağlandığı askerlerin sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait nakliye uçakları ile Moskova'ya gönderilecekleri kaydedildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ise yaptığı açıklamada, Rusya tarafından serbest bırakılan esirler arasında 36 er ve çavuş, altı subay ve iki sivil olduğunu belirterek, serbest kalan askerlerin tümünün Mariupol, Azovstal ve Herson bölgesini savundukları sırada esir düştüklerini vurguladı.