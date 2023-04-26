https://sputniknews.com.tr/20230426/rusya-norvecli-10-diplomati-sinirdisi-edecek-1070217547.html

Rusya, Norveçli 10 diplomatı sınırdışı edecek

Rusya, Norveçli 10 diplomatı sınırdışı edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Norveç Büyükelçiliği personeli içinden 10 diplomatı sınırdışı etme kararı aldı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T15:20+0300

2023-04-26T15:20+0300

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ukrayna krizi

rusya

norveç

büyükelçilik

personel

sınırdışı

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Rusya Dışişleri yetkilileri, Oslo’nun iki hafta önce 15 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına karşılık olarak, başkent Moskova’daki Norveç Büyükelçiliği’nin 10 personelinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini belirtti.Rus Dışişleri yetkilileri ayrıca, ‘Norveç’in Rusya’ya karşı düşmanca davranışları ile ilişkili olarak’ Norveç Büyükelçiliği’nin Rusya vatandaşlarının işe alınmasının yasaklanması gibi başka sınırlayıcı kararlar da alabilecekleri uyarısında bulundular.

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rusya, norveç, büyükelçilik, personel, sınırdışı