https://sputniknews.com.tr/20230426/rusya-norvecli-10-diplomati-sinirdisi-edecek-1070217547.html
Rusya, Norveçli 10 diplomatı sınırdışı edecek
Rusya, Norveçli 10 diplomatı sınırdışı edecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Norveç Büyükelçiliği personeli içinden 10 diplomatı sınırdışı etme kararı aldı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T15:20+0300
2023-04-26T15:20+0300
2023-04-26T15:22+0300
ukrayna krizi
rusya
norveç
büyükelçilik
personel
sınırdışı
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Rusya Dışişleri yetkilileri, Oslo’nun iki hafta önce 15 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına karşılık olarak, başkent Moskova’daki Norveç Büyükelçiliği’nin 10 personelinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini belirtti.Rus Dışişleri yetkilileri ayrıca, ‘Norveç’in Rusya’ya karşı düşmanca davranışları ile ilişkili olarak’ Norveç Büyükelçiliği’nin Rusya vatandaşlarının işe alınmasının yasaklanması gibi başka sınırlayıcı kararlar da alabilecekleri uyarısında bulundular.
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rusya, norveç, büyükelçilik, personel, sınırdışı
rusya, norveç, büyükelçilik, personel, sınırdışı
Rusya, Norveçli 10 diplomatı sınırdışı edecek
15:20 26.04.2023 (güncellendi: 15:22 26.04.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Norveç Büyükelçiliği personeli içinden 10 diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.
Rusya Dışişleri yetkilileri, Oslo’nun iki hafta önce 15 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına karşılık olarak, başkent Moskova’daki Norveç Büyükelçiliği’nin 10 personelinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini belirtti.
Rus Dışişleri yetkilileri ayrıca, ‘Norveç’in Rusya’ya karşı düşmanca davranışları ile ilişkili olarak’ Norveç Büyükelçiliği’nin Rusya vatandaşlarının işe alınmasının yasaklanması gibi başka sınırlayıcı kararlar da alabilecekleri uyarısında bulundular.