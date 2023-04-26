Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı: Yıkılanlar yerine teknolojik üretim yapan fabrikalar kurulacak
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk adaylarından sürpriz puan kayıpları
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Hatay Belediye Başkanı Savaş: Dışardaki 200 bin Hataylı seçmen seçimde şehre dönüp oy kullanmalı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçim ekonomisi ne getirir, ne götürür?
17:03
73 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Gezi bir yıldır cezaevinde
18:36
97 dk
Z RAPORU
Liderlerin yoğun programı
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan rahatsızlığı sebebiyle bugünkü programını iptal etti.
12:46
24 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
13:10
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisine doğru son gelişmeler
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Ev kiralarına yüzde 25 sınırı uzatıldı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Yapay zeka ve ChatGPT tartışmaları
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Gençlik ve seçim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Adalet arayışı
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230426/rahmaninovun-eserleri-istanbulda-genc-turk-virtuozleri-tarafindan-seslendirildi-1070227267.html
Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi
Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi
İstanbul Konservatuarı’ndan öğrenciler, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda, 150. doğum günü onuruna Rus besteci Sergey Rahmaninov'un eserlerini... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T19:03+0300
2023-04-26T19:03+0300
multimedya
video
sergey rahmaninov
müzik
türkiye
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070226801_63:0:2097:1144_1920x0_80_0_0_434266077999b5905ebd24b774aff33a.jpg
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rahmaninov’un eserleri, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda İstanbul Konservatuarı öğrencileri tarafından seslendirildi.Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Sovyetler Birliği Televizyon ve Radyo Yayınları Devlet Komitesi’nin (Gosteleradyo) arşivlerinde SSCB ve Rusya'da defalarca sahneye çıkan dünyaca ünlü Türk piyanist İdil Biret'in ilk konserlerinden birinin kaydının bulunduğunu belirtti. (Johannes) Brahms, (Franz) Liszt ve (Sergey) Prokofyev'in eserlerinin yer aldığı bu konser, İstanbul Konservatuarı öğrencileri tarafından seslendirildi. Öğrenciler ayrıca Rahmaninov'un birkaç romansını ve eserini seslendirdi.Başkonsolos Buravov, “Gerçek sanatın coğrafi, etnik veya ideolojik sınırları yoktur ve şaşırtıcı bir şekilde çok çeşitli insanları bir araya getirebilir. Bu nedenle, bugün gözlemlediğimiz Rus kültürünü ‘iptal etme’, sanatçıların yaratıcılığını ve temaslarını yapay olarak sınırlandırma girişimleri işe yaramaz ve başarısızlığa mahkumdur” diye konuştu. Rus diplomat, bestecinin 150. doğum günü onuruna konsolosluk binasındaki salonlardan birine Rahmaninov'un adının verilmesine karar verildiğini aktardı.Ankara’da bir terör saldırısı sonucu öldürülen Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova, Andrey Karlov Vakfı Başkanı olarak Vakfın düzenlediği ‘Yaşayan Efsaneler’ ödülünü Biret'e takdim etti. Ödülü ünlü piyanistin eşi kabul etti.81 yaşındaki İdil Biret, sağlık nedenleriyle etkinliğe katılamadı. Biret, (Frederic) Chopin, Brahms, Rahmaninov ve (Ludwig van) Beethoven'ın tüm konçertolarını ve solo eserlerini kaydeden dünyadaki tek piyanisttir.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi
Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi
2023-04-26T19:03+0300
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070226801_318:0:1843:1144_1920x0_80_0_0_a924bc3481728524e15861624c517dde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, sergey rahmaninov, müzik, türkiye, istanbul
video, sergey rahmaninov, müzik, türkiye, istanbul

Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi

19:03 26.04.2023
© Sputnik / Zaman Ramazanov Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi
Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© Sputnik / Zaman Ramazanov
Abone olTelegram
İstanbul Konservatuarı’ndan öğrenciler, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda, 150. doğum günü onuruna Rus besteci Sergey Rahmaninov'un eserlerini seslendirdi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rahmaninov’un eserleri, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda İstanbul Konservatuarı öğrencileri tarafından seslendirildi.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Sovyetler Birliği Televizyon ve Radyo Yayınları Devlet Komitesi’nin (Gosteleradyo) arşivlerinde SSCB ve Rusya'da defalarca sahneye çıkan dünyaca ünlü Türk piyanist İdil Biret'in ilk konserlerinden birinin kaydının bulunduğunu belirtti. (Johannes) Brahms, (Franz) Liszt ve (Sergey) Prokofyev'in eserlerinin yer aldığı bu konser, İstanbul Konservatuarı öğrencileri tarafından seslendirildi. Öğrenciler ayrıca Rahmaninov'un birkaç romansını ve eserini seslendirdi.
© Fotoğraf
Başkonsolos Buravov, “Gerçek sanatın coğrafi, etnik veya ideolojik sınırları yoktur ve şaşırtıcı bir şekilde çok çeşitli insanları bir araya getirebilir. Bu nedenle, bugün gözlemlediğimiz Rus kültürünü ‘iptal etme’, sanatçıların yaratıcılığını ve temaslarını yapay olarak sınırlandırma girişimleri işe yaramaz ve başarısızlığa mahkumdur” diye konuştu. Rus diplomat, bestecinin 150. doğum günü onuruna konsolosluk binasındaki salonlardan birine Rahmaninov'un adının verilmesine karar verildiğini aktardı.
Ankara’da bir terör saldırısı sonucu öldürülen Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova, Andrey Karlov Vakfı Başkanı olarak Vakfın düzenlediği ‘Yaşayan Efsaneler’ ödülünü Biret'e takdim etti. Ödülü ünlü piyanistin eşi kabul etti.
© Sputnik / Zaman Ramazanov / Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi
Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi
© Sputnik / Zaman Ramazanov /
81 yaşındaki İdil Biret, sağlık nedenleriyle etkinliğe katılamadı. Biret, (Frederic) Chopin, Brahms, Rahmaninov ve (Ludwig van) Beethoven'ın tüm konçertolarını ve solo eserlerini kaydeden dünyadaki tek piyanisttir.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала