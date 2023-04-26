https://sputniknews.com.tr/20230426/rahmaninovun-eserleri-istanbulda-genc-turk-virtuozleri-tarafindan-seslendirildi-1070227267.html
Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi
Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi
İstanbul Konservatuarı’ndan öğrenciler, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda, 150. doğum günü onuruna Rus besteci Sergey Rahmaninov'un eserlerini... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T19:03+0300
2023-04-26T19:03+0300
2023-04-26T19:03+0300
multimedya
video
sergey rahmaninov
müzik
türkiye
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070226801_63:0:2097:1144_1920x0_80_0_0_434266077999b5905ebd24b774aff33a.jpg
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rahmaninov’un eserleri, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda İstanbul Konservatuarı öğrencileri tarafından seslendirildi.Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Sovyetler Birliği Televizyon ve Radyo Yayınları Devlet Komitesi’nin (Gosteleradyo) arşivlerinde SSCB ve Rusya'da defalarca sahneye çıkan dünyaca ünlü Türk piyanist İdil Biret'in ilk konserlerinden birinin kaydının bulunduğunu belirtti. (Johannes) Brahms, (Franz) Liszt ve (Sergey) Prokofyev'in eserlerinin yer aldığı bu konser, İstanbul Konservatuarı öğrencileri tarafından seslendirildi. Öğrenciler ayrıca Rahmaninov'un birkaç romansını ve eserini seslendirdi.Başkonsolos Buravov, “Gerçek sanatın coğrafi, etnik veya ideolojik sınırları yoktur ve şaşırtıcı bir şekilde çok çeşitli insanları bir araya getirebilir. Bu nedenle, bugün gözlemlediğimiz Rus kültürünü ‘iptal etme’, sanatçıların yaratıcılığını ve temaslarını yapay olarak sınırlandırma girişimleri işe yaramaz ve başarısızlığa mahkumdur” diye konuştu. Rus diplomat, bestecinin 150. doğum günü onuruna konsolosluk binasındaki salonlardan birine Rahmaninov'un adının verilmesine karar verildiğini aktardı.Ankara’da bir terör saldırısı sonucu öldürülen Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova, Andrey Karlov Vakfı Başkanı olarak Vakfın düzenlediği ‘Yaşayan Efsaneler’ ödülünü Biret'e takdim etti. Ödülü ünlü piyanistin eşi kabul etti.81 yaşındaki İdil Biret, sağlık nedenleriyle etkinliğe katılamadı. Biret, (Frederic) Chopin, Brahms, Rahmaninov ve (Ludwig van) Beethoven'ın tüm konçertolarını ve solo eserlerini kaydeden dünyadaki tek piyanisttir.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070226801_318:0:1843:1144_1920x0_80_0_0_a924bc3481728524e15861624c517dde.jpg
Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi
Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi
2023-04-26T19:03+0300
true
PT0M52S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, sergey rahmaninov, müzik, türkiye, istanbul
video, sergey rahmaninov, müzik, türkiye, istanbul
Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi
Abone ol
İstanbul Konservatuarı’ndan öğrenciler, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda, 150. doğum günü onuruna Rus besteci Sergey Rahmaninov'un eserlerini seslendirdi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rahmaninov’un eserleri, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda İstanbul Konservatuarı öğrencileri tarafından seslendirildi.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Sovyetler Birliği Televizyon ve Radyo Yayınları Devlet Komitesi’nin (Gosteleradyo) arşivlerinde SSCB ve Rusya'da defalarca sahneye çıkan dünyaca ünlü Türk piyanist İdil Biret'in ilk konserlerinden birinin kaydının bulunduğunu belirtti. (Johannes) Brahms, (Franz) Liszt ve (Sergey) Prokofyev'in eserlerinin yer aldığı bu konser, İstanbul Konservatuarı öğrencileri tarafından seslendirildi. Öğrenciler ayrıca Rahmaninov'un birkaç romansını ve eserini seslendirdi.
Başkonsolos Buravov, “Gerçek sanatın coğrafi, etnik veya ideolojik sınırları yoktur ve şaşırtıcı bir şekilde çok çeşitli insanları bir araya getirebilir. Bu nedenle, bugün gözlemlediğimiz Rus kültürünü ‘iptal etme’, sanatçıların yaratıcılığını ve temaslarını yapay olarak sınırlandırma girişimleri işe yaramaz ve başarısızlığa mahkumdur” diye konuştu. Rus diplomat, bestecinin 150. doğum günü onuruna konsolosluk binasındaki salonlardan birine Rahmaninov'un adının verilmesine karar verildiğini aktardı.
Ankara’da bir terör saldırısı sonucu öldürülen Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova, Andrey Karlov Vakfı Başkanı olarak Vakfın düzenlediği ‘Yaşayan Efsaneler’ ödülünü Biret'e takdim etti. Ödülü ünlü piyanistin eşi kabul etti.
81 yaşındaki İdil Biret, sağlık nedenleriyle etkinliğe katılamadı. Biret, (Frederic) Chopin, Brahms, Rahmaninov ve (Ludwig van) Beethoven'ın tüm konçertolarını ve solo eserlerini kaydeden dünyadaki tek piyanisttir.