https://sputniknews.com.tr/20230426/rahmaninovun-eserleri-istanbulda-genc-turk-virtuozleri-tarafindan-seslendirildi-1070227267.html

Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi

Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi

İstanbul Konservatuarı’ndan öğrenciler, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda, 150. doğum günü onuruna Rus besteci Sergey Rahmaninov'un eserlerini... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T19:03+0300

2023-04-26T19:03+0300

2023-04-26T19:03+0300

multimedya

video

sergey rahmaninov

müzik

türkiye

istanbul

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rahmaninov’un eserleri, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda İstanbul Konservatuarı öğrencileri tarafından seslendirildi.Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Sovyetler Birliği Televizyon ve Radyo Yayınları Devlet Komitesi’nin (Gosteleradyo) arşivlerinde SSCB ve Rusya'da defalarca sahneye çıkan dünyaca ünlü Türk piyanist İdil Biret'in ilk konserlerinden birinin kaydının bulunduğunu belirtti. (Johannes) Brahms, (Franz) Liszt ve (Sergey) Prokofyev'in eserlerinin yer aldığı bu konser, İstanbul Konservatuarı öğrencileri tarafından seslendirildi. Öğrenciler ayrıca Rahmaninov'un birkaç romansını ve eserini seslendirdi.Başkonsolos Buravov, “Gerçek sanatın coğrafi, etnik veya ideolojik sınırları yoktur ve şaşırtıcı bir şekilde çok çeşitli insanları bir araya getirebilir. Bu nedenle, bugün gözlemlediğimiz Rus kültürünü ‘iptal etme’, sanatçıların yaratıcılığını ve temaslarını yapay olarak sınırlandırma girişimleri işe yaramaz ve başarısızlığa mahkumdur” diye konuştu. Rus diplomat, bestecinin 150. doğum günü onuruna konsolosluk binasındaki salonlardan birine Rahmaninov'un adının verilmesine karar verildiğini aktardı.Ankara’da bir terör saldırısı sonucu öldürülen Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova, Andrey Karlov Vakfı Başkanı olarak Vakfın düzenlediği ‘Yaşayan Efsaneler’ ödülünü Biret'e takdim etti. Ödülü ünlü piyanistin eşi kabul etti.81 yaşındaki İdil Biret, sağlık nedenleriyle etkinliğe katılamadı. Biret, (Frederic) Chopin, Brahms, Rahmaninov ve (Ludwig van) Beethoven'ın tüm konçertolarını ve solo eserlerini kaydeden dünyadaki tek piyanisttir.

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Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi Rahmaninov’un eserleri İstanbul'da genç Türk virtüözleri tarafından seslendirildi 2023-04-26T19:03+0300 true PT0M52S

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video, sergey rahmaninov, müzik, türkiye, istanbul