https://sputniknews.com.tr/20230426/prof-dr-ege-swifte-aracilik-turkiyeye-hem-stratejik-hem-de-ekonomik-olarak-katki-saglayacaktir-1070200641.html

Prof. Dr. Ege: SWIFT’e aracılık Türkiye’ye hem stratejik hem de ekonomik olarak katkı sağlayacaktır

Prof. Dr. Ege: SWIFT’e aracılık Türkiye’ye hem stratejik hem de ekonomik olarak katkı sağlayacaktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'nın yaşadığı tahıl ve gübre ihracatındaki sorunların çözülmesi için Türk banklarının devreye girmesine yönelik... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T10:39+0300

2023-04-26T10:39+0300

2023-04-26T10:39+0300

ekonomi

rusya

tahıl sevkiyatı

tahıl anlaşması

tahıl

swift

banka

banka hesabı

banka kartı

banka soygunu

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Katıldığı bir televizyon programında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'nın yaşadığı tahıl ve gübre ihracatındaki sorunların çözülmesi için Türk banklarının devreye girmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü açıklayarak “Rusya tahıl ve gübre ihraç ediyor. Biz alıyoruz yeniden ihracını yapıyoruz. Ama Rusya başka ülkelere, Batılı ülkelere satamıyor. Gemilerin limana erişimleri yok, sigorta şirketleri zorluk çıkarıyor. Üçüncü olarak da sattınız ödeme ne ile olacak? SWIFT sisteminden çıkardınız” ifadelerini kullandı.Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu “En son BM Genel Sekreteri'nin bir teklifi oldu: ‘Türkiye’den bankalar yardımcı olabilir mi?’ diye. Bankalarımızın da herhangi bir yaptırım ya da zorlukla karşılaşmayacağına dair bir taahhüt almamız lazım” dedi.‘Türk armatörler, diğer ülke armatörlerine göre daha avantajlı’Tahıl koridorunda yaşanan gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Ege Batı’nın uyguladığı yaptırımların Türkiye’yi avantajlı hale getirdiğini belirterek şunları söyledi:‘Ödeme sorununu çözebilecek tek ülke Türkiye’dir’Tahıl koridoru ile gerçekleşecek deniz ticaretinde 2023 yılında sadece sigorta sorunlarının değil ödeme sorunları da yaşanacağına dikkat çeken Ege “Rusya SWIFT sisteminden çıkarılmıştır. Eğer bu sorunlar çözülmez ise Rusya tahıl koridoru anlaşmasını uzatmak istememektedir. Birleşmiş Milletler (BM) ise ülkelerin tahıl ihtiyacını karşılamak açısından çözüm üretmeye çalışmaktadır. Türkiye, tahıl koridorunun devamı açısından önemli görevler üstlenmiş ve katkılarda bulunmuştur. Türk bankaları hem Avrupa Birliği hem de Rusya tarafından tanınmalarından dolayı ödemeler Türk bankaları aracılığı ile yapılabilmektedir. Ayrıca Türk sigorta şirketleri sigortalar ile ilgili çalışmalar yapabilirler. Fakat bu çalışmaların gerçekleşmesi için Türkiye’ye izin verilmeli, yoksa Türkiye yaptırımları delmek suçlanması ile karşı karşıya kalabilir. Ödeme sorunu çözebilecek tek ülke Türkiye’dir. Çünkü Türkiye, Rusya ve BM ile iyi ilişkilerinin olması, ABD ve İngiltere’nin de bu sorunları çözmek istemesi kısa sürede Türkiye merkezli bazı kararların alınabileceğini göstermektedir. Türkiye ve Türk bankaları içinde bir fırsat olacaktır. Bu SWIFT sistemi aracılık hizmeti hem stratejik olarak hem de ekonomik olarak ek katkı sağlayacaktır” dedi.

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