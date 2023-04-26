PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı: Yıkılanlar yerine teknolojik üretim yapan fabrikalar kurulacak
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk adaylarından sürpriz puan kayıpları
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Deprem bölgesinde seçim çalışmaları nasıl yürütülüyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçim ekonomisi ne getirir, ne götürür?
17:03
73 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Gezi bir yıldır cezaevinde
18:36
97 dk
Z RAPORU
Liderlerin yoğun programı
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230426/pfdkden-6-super-lig-kulubune-para-cezasi-1070193944.html
PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası
PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T02:18+0300
2023-04-26T02:18+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
para cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069303110_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_166692b57cb7be8bbbb274d1e249ab2d.jpg
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçındaki kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 280 bin lira para cezası alırken, Galatasaray'a aynı gerekçeyle 160 bin lira para cezası verildi. Sarı-lacivertli kulübün bazı taraftarlarının bir sonraki deplasman maçına girişleri bloke edildi.Kurul, MKE Ankaragücü'ne, Bitexen Giresunspor maçındaki saha olayları nedeniyle 28 bin lira para cezası verirken, Adana Demirspor aynı nedenle 56 bin lira para cezası aldı.Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle Medipol Başakşehir'e 27 bin lira, İstanbulspor'a ise 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Medipol Başakşehir görevlisi Murat Yaman'ın ise çeşitli gerekçelerle toplam 7 maç men ve 39 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.Yukatel Kayserispor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşalı oyuncu Papy Djilobodji ile Arabam.com Konyaspor mücadelesinde kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Adana Demirsporlu David Akintola, 2'şer müsabakadan men cezasına çarptırıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069303110_170:0:1070:675_1920x0_80_0_0_da693cb11815837d0d1a006861a6d548.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), para cezası
türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), para cezası

PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası

02:18 26.04.2023
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçındaki kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 280 bin lira para cezası alırken, Galatasaray'a aynı gerekçeyle 160 bin lira para cezası verildi. Sarı-lacivertli kulübün bazı taraftarlarının bir sonraki deplasman maçına girişleri bloke edildi.
Kurul, MKE Ankaragücü'ne, Bitexen Giresunspor maçındaki saha olayları nedeniyle 28 bin lira para cezası verirken, Adana Demirspor aynı nedenle 56 bin lira para cezası aldı.
Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle Medipol Başakşehir'e 27 bin lira, İstanbulspor'a ise 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Medipol Başakşehir görevlisi Murat Yaman'ın ise çeşitli gerekçelerle toplam 7 maç men ve 39 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.
Yukatel Kayserispor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşalı oyuncu Papy Djilobodji ile Arabam.com Konyaspor mücadelesinde kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Adana Demirsporlu David Akintola, 2'şer müsabakadan men cezasına çarptırıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала