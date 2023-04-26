https://sputniknews.com.tr/20230426/pfdkden-6-super-lig-kulubune-para-cezasi-1070193944.html

PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası

PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T02:18+0300

2023-04-26T02:18+0300

2023-04-26T02:18+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

para cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069303110_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_166692b57cb7be8bbbb274d1e249ab2d.jpg

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçındaki kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 280 bin lira para cezası alırken, Galatasaray'a aynı gerekçeyle 160 bin lira para cezası verildi. Sarı-lacivertli kulübün bazı taraftarlarının bir sonraki deplasman maçına girişleri bloke edildi.Kurul, MKE Ankaragücü'ne, Bitexen Giresunspor maçındaki saha olayları nedeniyle 28 bin lira para cezası verirken, Adana Demirspor aynı nedenle 56 bin lira para cezası aldı.Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle Medipol Başakşehir'e 27 bin lira, İstanbulspor'a ise 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Medipol Başakşehir görevlisi Murat Yaman'ın ise çeşitli gerekçelerle toplam 7 maç men ve 39 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.Yukatel Kayserispor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşalı oyuncu Papy Djilobodji ile Arabam.com Konyaspor mücadelesinde kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Adana Demirsporlu David Akintola, 2'şer müsabakadan men cezasına çarptırıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), para cezası