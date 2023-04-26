https://sputniknews.com.tr/20230426/muharrem-inceden-babacana-yuce-divan-1070240705.html
Muharrem İnce'den Babacan'a: 'Yüce Divan'
Muharrem İnce'den Babacan'a: 'Yüce Divan'
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medyadan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T23:54+0300
2023-04-26T23:54+0300
2023-04-26T23:54+0300
muharrem ince
ali babacan
2023 türkiye seçimleri
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı İnce, Millet İttifakı'nda yer alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik bir paylaşım yaptı.Babacan'ı etiketleyen Muharrem İnce, 'Yüce Divan' notunu düştü.
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muharrem ince, ali babacan
muharrem ince, ali babacan
Muharrem İnce'den Babacan'a: 'Yüce Divan'
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medyadan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı İnce, Millet İttifakı'nda yer alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik bir paylaşım yaptı.
Babacan'ı etiketleyen Muharrem İnce, 'Yüce Divan' notunu düştü.