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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/muharrem-inceden-babacana-yuce-divan-1070240705.html
Muharrem İnce'den Babacan'a: 'Yüce Divan'
Muharrem İnce'den Babacan'a: 'Yüce Divan'
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medyadan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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muharrem ince
ali babacan
2023 türkiye seçimleri
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı İnce, Millet İttifakı'nda yer alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik bir paylaşım yaptı.Babacan'ı etiketleyen Muharrem İnce, 'Yüce Divan' notunu düştü.
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muharrem ince, ali babacan
muharrem ince, ali babacan

Muharrem İnce'den Babacan'a: 'Yüce Divan'

23:54 26.04.2023
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medyadan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı İnce, Millet İttifakı'nda yer alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik bir paylaşım yaptı.
Babacan'ı etiketleyen Muharrem İnce, 'Yüce Divan' notunu düştü.
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