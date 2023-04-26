https://sputniknews.com.tr/20230426/muharrem-ince-turkiye-kader-secimine-gidiyor-ancak-altili-masadan-garip-sesler-geliyor-1070222825.html
Muharrem İnce: Türkiye kader seçimine gidiyor ancak Altılı Masa'dan garip sesler geliyor
Muharrem İnce: Türkiye kader seçimine gidiyor ancak Altılı Masa'dan garip sesler geliyor
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Türkiye kader seçimine gidiyor. Ancak 6'lı Masa'dan garip sesler geliyor" dedi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T17:20+0300
2023-04-26T17:20+0300
2023-04-26T17:20+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
memleket partisi
seçim
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'Seçime günler kaldı' başlıklı bir video paylaştı.6'lı Masa'yı yerden yere vuran Muharrem İnce şu açıklamalarda bulundu:
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muharrem ince, memleket partisi, seçim
muharrem ince, memleket partisi, seçim
Muharrem İnce: Türkiye kader seçimine gidiyor ancak Altılı Masa'dan garip sesler geliyor
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Türkiye kader seçimine gidiyor. Ancak 6'lı Masa'dan garip sesler geliyor" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'Seçime günler kaldı' başlıklı bir video paylaştı.
6'lı Masa'yı yerden yere vuran Muharrem İnce şu açıklamalarda bulundu:
"Türkiye kader seçimine gidiyor. Ancak 6'lı Masadan garip sesler geliyor. Sayın Davutoğlu, 90 yaşındaki halasını dahi ikna edemediğini söylüyor. Sayın Babacan, tabanımızın hepsinin CHP'ye oy vermeyeceğini söylüyor. Daha önce de Türklük tartışması açıyor. Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirileceğini söylüyor. 'Muharrem İnce ikinci tura kalırsa oy vermem' diyerek aslında birinci turda ne yapmak istediğini de açık ediyor. Bunun meali ister oy verin CHP'ye ister vermeyin diyor. Bu Türkiye'ye tuzaktır. Bu milletimize nasıl kazık atacaklarını 15 Mayıs sabahı hep birlikte göreceğiz. Bu Millet İttifakı doğru konumlanmamıştır. Seçim günü göreceğiz, garanti yerlere yerleşenlerin tuzağını yaşayacağız."