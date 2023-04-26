Muharrem İnce: Türkiye kader seçimine gidiyor ancak Altılı Masa'dan garip sesler geliyor

"Türkiye kader seçimine gidiyor. Ancak 6'lı Masadan garip sesler geliyor. Sayın Davutoğlu, 90 yaşındaki halasını dahi ikna edemediğini söylüyor. Sayın Babacan, tabanımızın hepsinin CHP'ye oy vermeyeceğini söylüyor. Daha önce de Türklük tartışması açıyor. Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirileceğini söylüyor. 'Muharrem İnce ikinci tura kalırsa oy vermem' diyerek aslında birinci turda ne yapmak istediğini de açık ediyor. Bunun meali ister oy verin CHP'ye ister vermeyin diyor. Bu Türkiye'ye tuzaktır. Bu milletimize nasıl kazık atacaklarını 15 Mayıs sabahı hep birlikte göreceğiz. Bu Millet İttifakı doğru konumlanmamıştır. Seçim günü göreceğiz, garanti yerlere yerleşenlerin tuzağını yaşayacağız."