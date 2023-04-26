https://sputniknews.com.tr/20230426/meteorolojiden-bati-marmara-ve-kiyi-ege-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi--1070194861.html

Meteoroloji'den Batı Marmara ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Batı Marmara ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yayımlanan 26 Nisan 2023 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporuna göre birçok ilde sağanak yağışlar etkili olurken yağışların bazı... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T06:36+0300

2023-04-26T06:36+0300

2023-04-26T06:36+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kuvvetli yağış

marmara bölgesi

ege bölgesi

istanbul hava durumu

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, (Sivas hariç) İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu, ile Kars, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, beklenen yağışların Marmara ve Ege Bölgelerinin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde, görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa), Kıyı Ege ve Denizli ile Kütahya'nın batı ilçelerinde; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Mersin'in iç, Osmaniye ve K.Maraş'ın batı kesimleri ile Adana ve Batı Akdeniz Bölümü'nün aralıklı ve yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 17°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 11°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluK.MARAŞ 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, (Sivas hariç) bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 4°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 8°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluSAMSUN 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 0°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 10°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA 6°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN 5°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batman ve Siirt ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 7°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 9°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT 8°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 16°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu

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