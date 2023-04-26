https://sputniknews.com.tr/20230426/meteorolojiden-5-bolge-icin-siddetli-yagis-uyarisi-1070220553.html

Meteoroloji'den 5 bölge için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 5 bölge için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Türkiye'nin büyük bölümü için şiddetli yağış uyarısı geldi. Bu gece başlayacak yağışların 5 bölgede etkili olacağı belirtildi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T16:39+0300

2023-04-26T16:39+0300

2023-04-26T16:39+0300

yaşam

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meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

sağanak yağış

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Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Adana'da kuvvetli yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.Bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un güneydoğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), yarın Batı Karadeniz Bölgesi, İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak ve Kütahya) ve İç Anadolu'da (Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat) ve Adana'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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türkiye, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış