https://sputniknews.com.tr/20230426/memleket-partisi-saglik-hizmetlerinde-taseron-sistemini-kaldiracagiz-1070231733.html
Memleket Partisi: Sağlık hizmetlerinde taşeron sistemini kaldıracağız
Memleket Partisi: Sağlık hizmetlerinde taşeron sistemini kaldıracağız
Memleket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sağlık hizmetlerinde taşeron sistemini kaldıracağız!" ifadeleri kullanıldı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T20:14+0300
2023-04-26T20:14+0300
2023-04-26T20:17+0300
2023 türkiye seçimleri
memleket partisi
sağlık
taşeron
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Memleket Partisi, Sağlık hizmetlerinde taşeron sistemini kaldıracaklarını açıkladı.Partinin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
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memleket partisi, sağlık, taşeron
memleket partisi, sağlık, taşeron
Memleket Partisi: Sağlık hizmetlerinde taşeron sistemini kaldıracağız
20:14 26.04.2023 (güncellendi: 20:17 26.04.2023) Abone ol
Memleket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sağlık hizmetlerinde taşeron sistemini kaldıracağız!" ifadeleri kullanıldı.
Memleket Partisi, Sağlık hizmetlerinde taşeron sistemini kaldıracaklarını açıkladı.
Partinin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Sağlık hizmetlerinde taşeron sistemini kaldıracağız!