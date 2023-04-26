Le Monde: Ukrayna'da çatışmalara katılan 10 Fransa vatandaşı öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı: Yıkılanlar yerine teknolojik üretim yapan fabrikalar kurulacak
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk adaylarından sürpriz puan kayıpları
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Deprem bölgesinde seçim çalışmaları nasıl yürütülüyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçim ekonomisi ne getirir, ne götürür?
17:03
73 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Gezi bir yıldır cezaevinde
18:36
97 dk
Z RAPORU
Liderlerin yoğun programı
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/le-monde-ukraynada-catismalara-katilan-10-fransa-vatandasi-oldu-1070192936.html
Le Monde: Ukrayna'da çatışmalara katılan 10 Fransa vatandaşı öldü
Le Monde: Ukrayna'da çatışmalara katılan 10 Fransa vatandaşı öldü
Fransız Le Monde gazetesi, Ukrayna'nın kurduğu yabancı lejyonda savaşan 70 Fransız vatandaşının 10'unun hayatını kaybettiğini bildirdi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T01:24+0300
2023-04-26T01:24+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
paralı asker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070066317_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_afb2559179fd8982f30cbfd279805d00.jpg
Fransız gazetesi Le Monde, Ukrayna ordusu saflarında savaşmış üç kişiyle söyleşi yaptı. Gazete rakamların bağımsız olarak doğrulanamadığını belirtti.Kimliği Pierre olarak açıklanan bir paralı asker, yabancıların sadece üçte birinin Ukrayna'ya gelmeden önce askeri eğitim aldığı belirterek birçoğunun çatışmalara 'macera ve adrenalin' arayışıyla katıldıklarını kaydetti.Pierre, "Bu aradıkları bir yaşam tarzı, alışılmadık bir yaşam tarzı. Ama sadece herhangi bir ülkede değil. Ukrayna konusunda belli bir gerekçeleri var gibi görünüyor" dedi.Kiev yönetiminin kurduğu yabancı lejyon saflarında savaşan Fransızların azınlıkta olduğunu ifade eden Pierre, bunun kendisini 'hayal kırıklığına uğrattığını' da sözlerine ekledi.Öte yandan Le Monde, Ukrayna'nın başlayacağını iddia ettiği bahar taarruzuna son aylarda Ukrayna'ya daha az paralı askerin gittiği bilgisini vererek ülkelerine dönenlerden bazılarının hukuki süreçlere tabi tutulduğunu anımsattı.Avrupa'nın pek çok ülkesinde başka ülkelere savaşmaya gidenlere yönelik cezai tedbirler uygulanıyor.Paris, söz konusu süreçleri vaka bazında değerlendiriyor. Bu ay Fransa'da iki kişi, ülkeye döndükten sonra aşırı sağcı faaliyetlere karıştıkları şüphesiyle gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230413/ukraynada-iki-abdli-parali-asker-oldu-1069639060.html
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070066317_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_7d6ed43ed1a8d402868e61799d9307e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, ukrayna, paralı asker
fransa, ukrayna, paralı asker

Le Monde: Ukrayna'da çatışmalara katılan 10 Fransa vatandaşı öldü

01:24 26.04.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Abone olTelegram
Fransız Le Monde gazetesi, Ukrayna'nın kurduğu yabancı lejyonda savaşan 70 Fransız vatandaşının 10'unun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Fransız gazetesi Le Monde, Ukrayna ordusu saflarında savaşmış üç kişiyle söyleşi yaptı. Gazete rakamların bağımsız olarak doğrulanamadığını belirtti.
Kimliği Pierre olarak açıklanan bir paralı asker, yabancıların sadece üçte birinin Ukrayna'ya gelmeden önce askeri eğitim aldığı belirterek birçoğunun çatışmalara 'macera ve adrenalin' arayışıyla katıldıklarını kaydetti.
Pierre, "Bu aradıkları bir yaşam tarzı, alışılmadık bir yaşam tarzı. Ama sadece herhangi bir ülkede değil. Ukrayna konusunda belli bir gerekçeleri var gibi görünüyor" dedi.
Kiev yönetiminin kurduğu yabancı lejyon saflarında savaşan Fransızların azınlıkta olduğunu ifade eden Pierre, bunun kendisini 'hayal kırıklığına uğrattığını' da sözlerine ekledi.
Öte yandan Le Monde, Ukrayna'nın başlayacağını iddia ettiği bahar taarruzuna son aylarda Ukrayna'ya daha az paralı askerin gittiği bilgisini vererek ülkelerine dönenlerden bazılarının hukuki süreçlere tabi tutulduğunu anımsattı.
Avrupa'nın pek çok ülkesinde başka ülkelere savaşmaya gidenlere yönelik cezai tedbirler uygulanıyor.
Paris, söz konusu süreçleri vaka bazında değerlendiriyor. Bu ay Fransa'da iki kişi, ülkeye döndükten sonra aşırı sağcı faaliyetlere karıştıkları şüphesiyle gözaltına alınmıştı.
Ukrayna’da özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna’da iki ABD’li paralı asker öldü
13 Nisan, 17:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала