https://sputniknews.com.tr/20230426/le-monde-ukraynada-catismalara-katilan-10-fransa-vatandasi-oldu-1070192936.html

Le Monde: Ukrayna'da çatışmalara katılan 10 Fransa vatandaşı öldü

Le Monde: Ukrayna'da çatışmalara katılan 10 Fransa vatandaşı öldü

Fransız Le Monde gazetesi, Ukrayna'nın kurduğu yabancı lejyonda savaşan 70 Fransız vatandaşının 10'unun hayatını kaybettiğini bildirdi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T01:24+0300

2023-04-26T01:24+0300

2023-04-26T01:24+0300

ukrayna krizi

fransa

ukrayna

paralı asker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070066317_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_afb2559179fd8982f30cbfd279805d00.jpg

Fransız gazetesi Le Monde, Ukrayna ordusu saflarında savaşmış üç kişiyle söyleşi yaptı. Gazete rakamların bağımsız olarak doğrulanamadığını belirtti.Kimliği Pierre olarak açıklanan bir paralı asker, yabancıların sadece üçte birinin Ukrayna'ya gelmeden önce askeri eğitim aldığı belirterek birçoğunun çatışmalara 'macera ve adrenalin' arayışıyla katıldıklarını kaydetti.Pierre, "Bu aradıkları bir yaşam tarzı, alışılmadık bir yaşam tarzı. Ama sadece herhangi bir ülkede değil. Ukrayna konusunda belli bir gerekçeleri var gibi görünüyor" dedi.Kiev yönetiminin kurduğu yabancı lejyon saflarında savaşan Fransızların azınlıkta olduğunu ifade eden Pierre, bunun kendisini 'hayal kırıklığına uğrattığını' da sözlerine ekledi.Öte yandan Le Monde, Ukrayna'nın başlayacağını iddia ettiği bahar taarruzuna son aylarda Ukrayna'ya daha az paralı askerin gittiği bilgisini vererek ülkelerine dönenlerden bazılarının hukuki süreçlere tabi tutulduğunu anımsattı.Avrupa'nın pek çok ülkesinde başka ülkelere savaşmaya gidenlere yönelik cezai tedbirler uygulanıyor.Paris, söz konusu süreçleri vaka bazında değerlendiriyor. Bu ay Fransa'da iki kişi, ülkeye döndükten sonra aşırı sağcı faaliyetlere karıştıkları şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230413/ukraynada-iki-abdli-parali-asker-oldu-1069639060.html

fransa

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, ukrayna, paralı asker