https://sputniknews.com.tr/20230426/kremlin-putin-akkuyunun-yarinki-acilisina-video-konferansla-katilacak---1070210906.html
Kremlin: Putin, Akkuyu'nun yarınki açılışına video-konferansla katılacak
Kremlin: Putin, Akkuyu'nun yarınki açılışına video-konferansla katılacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın video-konferans yöntemiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına katılmayı... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T13:38+0300
2023-04-26T13:38+0300
2023-04-26T13:38+0300
türkiye
rusya
vladimir putin
akkuyu
recep tayyip erdoğan
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yakıt transferinin gerçekleştirileceği yarınki açılışına katılıp katılmayacağını doğrulaması istenince, “Evet, böyle bir planı var. Video-konferans yöntemiyle katılacak” dedi. Putin’in Akkuyu’nun açılış törenine katılacağını, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Yarınki açılışta nükleer yakıtın transfer edilmesiyle santral teknik olarak çalışır duruma gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20230426/ibrahim-kalin-akkuyudaki-torenden-once--cumhurbaskanimiz-putin-ile-bir-telefon-gorusmesi-yapacak-1070204697.html
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rusya, vladimir putin, akkuyu, recep tayyip erdoğan
rusya, vladimir putin, akkuyu, recep tayyip erdoğan
Kremlin: Putin, Akkuyu'nun yarınki açılışına video-konferansla katılacak
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın video-konferans yöntemiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına katılmayı planladığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yakıt transferinin gerçekleştirileceği yarınki açılışına katılıp katılmayacağını doğrulaması istenince, “Evet, böyle bir planı var. Video-konferans yöntemiyle katılacak” dedi.
Putin’in Akkuyu’nun açılış törenine katılacağını, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Yarınki açılışta nükleer yakıtın transfer edilmesiyle santral teknik olarak çalışır duruma gelecek.