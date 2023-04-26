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Kremlin: Putin, Akkuyu'nun yarınki açılışına video-konferansla katılacak
Kremlin: Putin, Akkuyu'nun yarınki açılışına video-konferansla katılacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın video-konferans yöntemiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına katılmayı... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yakıt transferinin gerçekleştirileceği yarınki açılışına katılıp katılmayacağını doğrulaması istenince, “Evet, böyle bir planı var. Video-konferans yöntemiyle katılacak” dedi. Putin’in Akkuyu’nun açılış törenine katılacağını, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Yarınki açılışta nükleer yakıtın transfer edilmesiyle santral teknik olarak çalışır duruma gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20230426/ibrahim-kalin-akkuyudaki-torenden-once--cumhurbaskanimiz-putin-ile-bir-telefon-gorusmesi-yapacak-1070204697.html
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rusya, vladimir putin, akkuyu, recep tayyip erdoğan
rusya, vladimir putin, akkuyu, recep tayyip erdoğan

Kremlin: Putin, Akkuyu'nun yarınki açılışına video-konferansla katılacak

13:38 26.04.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın video-konferans yöntemiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına katılmayı planladığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yakıt transferinin gerçekleştirileceği yarınki açılışına katılıp katılmayacağını doğrulaması istenince, “Evet, böyle bir planı var. Video-konferans yöntemiyle katılacak” dedi.
Putin’in Akkuyu’nun açılış törenine katılacağını, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Yarınki açılışta nükleer yakıtın transfer edilmesiyle santral teknik olarak çalışır duruma gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
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İbrahim Kalın: Akkuyu'daki törenden önce Cumhurbaşkanımız, Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak
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