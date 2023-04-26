https://sputniknews.com.tr/20230426/kremlin-putin-akkuyunun-yarinki-acilisina-video-konferansla-katilacak---1070210906.html

Kremlin: Putin, Akkuyu'nun yarınki açılışına video-konferansla katılacak

Kremlin: Putin, Akkuyu'nun yarınki açılışına video-konferansla katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın video-konferans yöntemiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına katılmayı... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T13:38+0300

2023-04-26T13:38+0300

2023-04-26T13:38+0300

türkiye

rusya

vladimir putin

akkuyu

recep tayyip erdoğan

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yakıt transferinin gerçekleştirileceği yarınki açılışına katılıp katılmayacağını doğrulaması istenince, “Evet, böyle bir planı var. Video-konferans yöntemiyle katılacak” dedi. Putin’in Akkuyu’nun açılış törenine katılacağını, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Yarınki açılışta nükleer yakıtın transfer edilmesiyle santral teknik olarak çalışır duruma gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20230426/ibrahim-kalin-akkuyudaki-torenden-once--cumhurbaskanimiz-putin-ile-bir-telefon-gorusmesi-yapacak-1070204697.html

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