https://sputniknews.com.tr/20230426/kovid-19-uyarisi-cok-hizli-seyreden-ve-olume-neden-olan-bir-tablo-olarak-gorulmeye-basladi-1070222483.html

Kovid-19 uyarısı: 'Çok hızlı seyreden ve ölüme neden olan bir tablo olarak görülmeye başladı'

Kovid-19 uyarısı: 'Çok hızlı seyreden ve ölüme neden olan bir tablo olarak görülmeye başladı'

Kovid -19 virüsünün salgın sonrası toplumda nasıl bir hastalık tablosu oluşturacağının artık belli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkaya, “Gündem her ne kadar... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T17:17+0300

2023-04-26T17:17+0300

2023-04-26T17:59+0300

koronavirüs

ahmet yener

kovid-19

uyarı

halsizlik

ölüm

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Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının devam eden etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.'Yaşlı bireyleri daha fazla etkiliyor'Koronavirüsün izlerinin hâlâ devam ettiğine değinen Prof. Dr. Özkaya, “Salgın hastalık olarak hayatımıza giren ve 3 yıl içinde binlerce insanın ölümüne neden Kovid-19 hastalığının salgının sona ermesi ile bundan sonra hayatımızdan tamamen çıkacak mı yoksa toplum için tehdit oluşturmaya devam edecek mi sorusunun cevabını bekliyorduk. Kovid-19 virüsünün salgın sonrası toplumda nasıl bir hastalık tablosu oluşturacağı artık belli oldu. Daha doğru bir deyim ile hastalığın klinik tablosu oturdu. Gündem her ne kadar değişse de Kovid-19 yaşlı ve özellikle de 70-80'li yaşlarda tedaviye rağmen çok hızlı seyreden ve ölüme neden olan bir tablo olarak görülmeye başladı” şeklinde konuştu.‘70 yaş üstü olanlar dikkat etmeli’Hastalığın etkilerinin toplumda halen görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Özkaya, “Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik ve eklem ağrıları gibi grip benzeri şikâyetlerle başlayan hastalık, özellikle 70 yaş üstünde hızla akciğerleri tutan ve salgının ilk zamanlarında gördüğümüz yaygın akciğer hasarı ile ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olarak aramızda kalmaya devam ediyor. Deprem ve seçimler nedeni ile Kovid-19 her ne kadar gündemde geri planda kalsa da bu virüs halen toplumda görülmeye devam ediyor ve yaşlı, kronik hastalığı olanlarda ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda olmaya devam edecek gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

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ahmet yener, kovid-19, uyarı, halsizlik, ölüm