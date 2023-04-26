Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: 'Kirli işler'

Sevgili halkım, bundan aylar önce önümüzde uzun bir mücadele, ıstırap dolu bir süreç ve korkunç kara propagandalar var demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor. Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları.Ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız. Sevgili halkım, bundan aylar önce önümüzde uzun bir mücadele, ıstırap dolu bir süreç ve korkunç kara propagandalar var demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor. Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları.Ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız.

Hileciler, yalancılar, düzenbazlar, kışkırtıcılar, troller, sabotajcılar lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla bir araya getirildi. Hileciler, yalancılar, düzenbazlar, kışkırtıcılar, troller, sabotajcılar lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla bir araya getirildi.

Ayrıca Erdoğan'ın prens ve prensesinin milyar dolarlık vakıfları kirli kampanyalar merkezlerine dönüştürüldü. Ayrıca Erdoğan'ın prens ve prensesinin milyar dolarlık vakıfları kirli kampanyalar merkezlerine dönüştürüldü.

Şimdi bu çeteler ve kirli vakıflarının himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Türk milletini birbirine düşürüyorlar. Bu seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Şimdi bu çeteler ve kirli vakıflarının himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Türk milletini birbirine düşürüyorlar. Bu seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi.

Ya bitecekler ya kalacaklar. Düşünün kendinizi bir an için onların yerine koyun. Şu ana kadar başarılı oldukları şeyler de yok değil. Ya bitecekler ya kalacaklar. Düşünün kendinizi bir an için onların yerine koyun. Şu ana kadar başarılı oldukları şeyler de yok değil.

Mesela halktan çalınan 418 milyar dolar geri alacağım dediğim kampanya filmimizi televizyonlarda yayınlanmasını engellemeyi başardılar. Mesela halktan çalınan 418 milyar dolar geri alacağım dediğim kampanya filmimizi televizyonlarda yayınlanmasını engellemeyi başardılar.