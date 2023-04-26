Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: 'Kirli işler'
23:51 26.04.2023 (güncellendi: 00:02 27.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Mitingi’nde konuştu.
© CHP/ALP EREN KAYA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kirli işler" başlığıyla yayınladığı videoda, "Muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız" dedi.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden "Kirli işler" başlığıyla yeni video yayınladı.
Kılıçdaoğlu, videoda şu ifadeleri kullandı:
Sevgili halkım, bundan aylar önce önümüzde uzun bir mücadele, ıstırap dolu bir süreç ve korkunç kara propagandalar var demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor. Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları.Ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız.
Hileciler, yalancılar, düzenbazlar, kışkırtıcılar, troller, sabotajcılar lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla bir araya getirildi.
Ayrıca Erdoğan'ın prens ve prensesinin milyar dolarlık vakıfları kirli kampanyalar merkezlerine dönüştürüldü.
Şimdi bu çeteler ve kirli vakıflarının himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Türk milletini birbirine düşürüyorlar. Bu seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi.
Ya bitecekler ya kalacaklar. Düşünün kendinizi bir an için onların yerine koyun. Şu ana kadar başarılı oldukları şeyler de yok değil.
Mesela halktan çalınan 418 milyar dolar geri alacağım dediğim kampanya filmimizi televizyonlarda yayınlanmasını engellemeyi başardılar.
Eyvallah. Ben de defalarca kendilerine sert olacağını söylemiştim. Dolayısıyla yiğide savaş bayramdır. Unutmayın, yiğide savaş bayramdır. Böyle gelsinler.
Kirli işler. pic.twitter.com/MziGiPSPJo— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 26, 2023