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SON DAKİKA | Kiev muradına erdi: Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda konuştu
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/kilicdaroglu-onlar-sattilar-biz-geri-alacagiz-1070216265.html
Kılıçdaroğlu: Onlar sattılar, biz geri alacağız
Kılıçdaroğlu: Onlar sattılar, biz geri alacağız
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şeker fabrikasının özelleştirilmesi üzerinden iktidarı eleştirdi. Kılıçdaroğlu... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T14:47+0300
2023-04-26T14:47+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
miting
afyon
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Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'daki mitingde konuştu.İktidarı eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, ''Dolar ile euro ile verdikleri bütün ihalelerin tamamını Türk Lirası'na çevireceğim.'' dedi.Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:''Gençler büyük sıkıntı çektiğinizi biliyorum, üniversiteden mezun oluyorsunuz işsizsiniz aylardır yıllardır iş bulamıyorsunuz. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır, bunu da gayet iyi biliyorum. Bütün bunları çözeceğiz. Devlet taşeron çalıştırmaz, kadrolu memur çalıştırır.Geleceğim o şeker fabrikasını yeniden alacağız. Onlar sattılar, biz geri alacağız. Orada Afyonlular çalışacaklar. Özelleştirmeden sonra 34 yıl sonra Türkiye dışarıdan şeker ithal etti. Şeker buğday arpa yulaf gübre ithal ediyorlar.Memleketi yabancılar doyurmaya başladı, bir de afrayla tafrayla geziyorlar 'Biz milliyetçiyiz.' diyorlar. Batsın sizin milliyetçiliğiniz. Kul hakkı yemem kul hakkı da yedirmem.418 milyar doları alacağım ve vereceğim bu millete. Mütedeyyin kardeşlerime de seslenmek isterim en büyük günah kul hakkı yemektir, kul hakkı yiyenlere Allah aşkına oy vermeyin.Emekliler Kurban Bayramı'nda bankaya gittiğinizde 15 bin liralık ikramiyeniz orada hazır olacak. Beşli çeteye gelince tefecilere gelince para var. Vay efendim 'Parayı nereden bulacaksın?' Onlardan alacağım emekliye vereceğiz. Türkiye zengin bir ülke. Elin oğluna parayı buluyorsun. Dolar ile euro ile verdikleri bütün ihalelerin tamamını Türk Lirası'na çevireceğim.''"
afyon
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kemal kılıçdaroğlu, miting, afyon
kemal kılıçdaroğlu, miting, afyon

Kılıçdaroğlu: Onlar sattılar, biz geri alacağız

14:47 26.04.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Mitingi’nde konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Mitingi’nde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şeker fabrikasının özelleştirilmesi üzerinden iktidarı eleştirdi. Kılıçdaroğlu ''Türkiye 34 yıl sonra şeker ithal etti. Onlar sattılar, biz geri alacağız.'' dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'daki mitingde konuştu.
İktidarı eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, ''Dolar ile euro ile verdikleri bütün ihalelerin tamamını Türk Lirası'na çevireceğim.'' dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:
''Gençler büyük sıkıntı çektiğinizi biliyorum, üniversiteden mezun oluyorsunuz işsizsiniz aylardır yıllardır iş bulamıyorsunuz. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır, bunu da gayet iyi biliyorum. Bütün bunları çözeceğiz. Devlet taşeron çalıştırmaz, kadrolu memur çalıştırır.
Geleceğim o şeker fabrikasını yeniden alacağız. Onlar sattılar, biz geri alacağız. Orada Afyonlular çalışacaklar. Özelleştirmeden sonra 34 yıl sonra Türkiye dışarıdan şeker ithal etti. Şeker buğday arpa yulaf gübre ithal ediyorlar.
Memleketi yabancılar doyurmaya başladı, bir de afrayla tafrayla geziyorlar 'Biz milliyetçiyiz.' diyorlar. Batsın sizin milliyetçiliğiniz. Kul hakkı yemem kul hakkı da yedirmem.
418 milyar doları alacağım ve vereceğim bu millete. Mütedeyyin kardeşlerime de seslenmek isterim en büyük günah kul hakkı yemektir, kul hakkı yiyenlere Allah aşkına oy vermeyin.
Emekliler Kurban Bayramı'nda bankaya gittiğinizde 15 bin liralık ikramiyeniz orada hazır olacak. Beşli çeteye gelince tefecilere gelince para var. Vay efendim 'Parayı nereden bulacaksın?' Onlardan alacağım emekliye vereceğiz. Türkiye zengin bir ülke. Elin oğluna parayı buluyorsun. Dolar ile euro ile verdikleri bütün ihalelerin tamamını Türk Lirası'na çevireceğim.''"
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