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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/kilicdaroglu-canli-yayinda-rahatsizlanan-cumhurbaskani-erdogana-gecmis-olsun-dileklerini-iletti-1070191809.html
Kılıçdaroğlu, canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Kılıçdaroğlu, canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, canlı yayın sırasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T00:57+0300
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2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
meral akşener
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada programa kısa bir ara verildi. Aranın ardından açıklama yapan Erdoğan, "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullandı.CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, meral akşener
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, meral akşener

Kılıçdaroğlu, canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

00:57 26.04.2023 (güncellendi: 01:06 26.04.2023)
© AA / Kayhan ÖzerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA / Kayhan Özer
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CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, canlı yayın sırasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. İYİ Parti lideri Akşener de yaptığı paylaşımda, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada programa kısa bir ara verildi.

Aranın ardından açıklama yapan Erdoğan, "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." dedi.
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