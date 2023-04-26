https://sputniknews.com.tr/20230426/kilicdaroglu-canli-yayinda-rahatsizlanan-cumhurbaskani-erdogana-gecmis-olsun-dileklerini-iletti-1070191809.html

Kılıçdaroğlu, canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Kılıçdaroğlu, canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, canlı yayın sırasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T00:57+0300

2023-04-26T00:57+0300

2023-04-26T01:06+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

meral akşener

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada programa kısa bir ara verildi. Aranın ardından açıklama yapan Erdoğan, "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullandı.CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, meral akşener