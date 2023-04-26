https://sputniknews.com.tr/20230426/kibristaki-rus-bilim-ve-kultur-merkezi-binasina-molotofkokteyli-atildi-1070238241.html

Kıbrıs'taki Rus Bilim ve Kültür Merkezi binasına molotofkokteyli atıldı

Kıbrıs'taki Rus Bilim ve Kültür Merkezi binasına molotofkokteyli atıldı

Lefkoşa'nın güneyinde yer alan Rus Bilim ve Kültür Merkezi binasında çıkan yangının söndürüldüğü duyuruldu. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T22:21+0300

2023-04-26T22:21+0300

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rusya

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rusya bilim ve kültür merkezi

molotof

saldırı

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Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’nın güneyinde yer alan Rus Bilim ve Kültür Merkezi binasında çıkan yangın söndürüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yangına, binaya fırlatılan molotofkokteyli neden oldu.Rus Büyükelçiliği’nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, “Bugün Lefkoşa'daki Rus Bilim ve Kültür Merkezi binasında yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı olmadı. Yangının nedenleri araştırılıyor” ifadelerine yer verildi.Kıbrıs itfaiye servisinin açıklamasına göre Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nde yangın çıktığı ihbarı, yerel saatle 13.45’te (TSİ ile aynı) yapıldı. Cyprus News’un aktardığı üzere itfaiye sözcüsü Andreas Kettis, binada tadilat yapıldığı bilgisini verdi.Daha önce Rus Bilim ve Kültür Merkezi Alina Radçenko, Rus basınına demecinde, “İki büyük patlama meydana geldi, duvar ve çatı yanıyor. İnsanlar tahliye edildi. Polis binanın etrafını sardı, olay yerinde itfaiyeciler çalışıyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre binaya molotofkokteyli atıldı” bilgisini vermişti.

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rusya, kıbrıs, rusya bilim ve kültür merkezi, molotof, saldırı