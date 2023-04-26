https://sputniknews.com.tr/20230426/kalindan-suriye-ile-gorusme-aciklamasi-bir-sonraki-toplanti-secimden-sonra-yapilir-1070207735.html
Kalın’dan Suriye ile görüşme açıklaması: Bir sonraki toplantı seçimden sonra yapılır
Kalın’dan Suriye ile görüşme açıklaması: Bir sonraki toplantı seçimden sonra yapılır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Sputnik’in de aralarında olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kalın, dün Moskova’da gerçekleştirilen... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T12:37+0300
2023-04-26T12:37+0300
2023-04-26T12:37+0300
politika
türkiye
suriye
görüşme
müzakere
ibrahim kalın
rusya
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Kalın, “Önümüzde bir seçim var artık bir sonraki toplantı seçimden sonra yapılır. Tarih üzerine arkadaşlarımız çalışıyorlar” diyerek şunları söyledi:“Dün savunma bakanımız ve istihbarat başkanımız bu yürüyen süreci devam mahiyetinde görüşmeler yaptılar. Biz baştan beri birkaç konunun altını çizdik. Birincisi terörle mücadele bağlamında Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması ve terör unsurlarına imkan verilmemesi. İkincisi mültecilerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlanması. Üçüncüsü ikili ilişkileri farklı alanlarda geliştirebileceğimiz insani yardımlar da dahil bunları sürdürmektir. Bunlarla ilgili güzel görüşmeler yaptılar. Süreç devam edecek. Bugünden yarına neticelenmesi çok kolay bir şey değil. Seçimden sonra yeni toplantılar olur inşallah.”“Türkiye’nin Suriye’den çekilmesinin müzakerelerin devamı için şart koşulduğuna" dair iddiaların sorulduğu Kalın, “Biz hiçbir ön şartı kabul etmiyoruz. Müzakarelerin devam etmesi için ön şartsız bir şekilde bu toplantıların devam etmesi gerekiyor. Umarım süreç bundan sonra da olumlu bir şekilde ilerler” yanıtını verdi.
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
türkiye, suriye, görüşme, müzakere, ibrahim kalın, rusya
türkiye, suriye, görüşme, müzakere, ibrahim kalın, rusya
Kalın’dan Suriye ile görüşme açıklaması: Bir sonraki toplantı seçimden sonra yapılır
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Sputnik’in de aralarında olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kalın, dün Moskova’da gerçekleştirilen Türkiye, Suriye, Rusya ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları toplantısına dair açıklamalarda bulundu.
Kalın, “Önümüzde bir seçim var artık bir sonraki toplantı seçimden sonra yapılır. Tarih üzerine arkadaşlarımız çalışıyorlar” diyerek şunları söyledi:
“Dün savunma bakanımız ve istihbarat başkanımız bu yürüyen süreci devam mahiyetinde görüşmeler yaptılar. Biz baştan beri birkaç konunun altını çizdik. Birincisi terörle mücadele bağlamında Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması ve terör unsurlarına imkan verilmemesi. İkincisi mültecilerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlanması. Üçüncüsü ikili ilişkileri farklı alanlarda geliştirebileceğimiz insani yardımlar da dahil bunları sürdürmektir. Bunlarla ilgili güzel görüşmeler yaptılar. Süreç devam edecek. Bugünden yarına neticelenmesi çok kolay bir şey değil. Seçimden sonra yeni toplantılar olur inşallah.”
“Türkiye’nin Suriye’den çekilmesinin müzakerelerin devamı için şart koşulduğuna" dair iddiaların sorulduğu Kalın, “Biz hiçbir ön şartı kabul etmiyoruz. Müzakarelerin devam etmesi için ön şartsız bir şekilde bu toplantıların devam etmesi gerekiyor. Umarım süreç bundan sonra da olumlu bir şekilde ilerler” yanıtını verdi.