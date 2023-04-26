https://sputniknews.com.tr/20230426/kalindan-suriye-ile-gorusme-aciklamasi-bir-sonraki-toplanti-secimden-sonra-yapilir-1070207735.html

Kalın’dan Suriye ile görüşme açıklaması: Bir sonraki toplantı seçimden sonra yapılır

Kalın’dan Suriye ile görüşme açıklaması: Bir sonraki toplantı seçimden sonra yapılır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Sputnik’in de aralarında olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kalın, dün Moskova’da gerçekleştirilen... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T12:37+0300

2023-04-26T12:37+0300

2023-04-26T12:37+0300

politika

türkiye

suriye

görüşme

müzakere

ibrahim kalın

rusya

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Kalın, “Önümüzde bir seçim var artık bir sonraki toplantı seçimden sonra yapılır. Tarih üzerine arkadaşlarımız çalışıyorlar” diyerek şunları söyledi:“Dün savunma bakanımız ve istihbarat başkanımız bu yürüyen süreci devam mahiyetinde görüşmeler yaptılar. Biz baştan beri birkaç konunun altını çizdik. Birincisi terörle mücadele bağlamında Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması ve terör unsurlarına imkan verilmemesi. İkincisi mültecilerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlanması. Üçüncüsü ikili ilişkileri farklı alanlarda geliştirebileceğimiz insani yardımlar da dahil bunları sürdürmektir. Bunlarla ilgili güzel görüşmeler yaptılar. Süreç devam edecek. Bugünden yarına neticelenmesi çok kolay bir şey değil. Seçimden sonra yeni toplantılar olur inşallah.”“Türkiye’nin Suriye’den çekilmesinin müzakerelerin devamı için şart koşulduğuna" dair iddiaların sorulduğu Kalın, “Biz hiçbir ön şartı kabul etmiyoruz. Müzakarelerin devam etmesi için ön şartsız bir şekilde bu toplantıların devam etmesi gerekiyor. Umarım süreç bundan sonra da olumlu bir şekilde ilerler” yanıtını verdi.

suriye

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2023

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türkiye, suriye, görüşme, müzakere, ibrahim kalın, rusya