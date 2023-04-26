https://sputniknews.com.tr/20230426/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1070194529.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 01.14'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T04:50+0300
2023-04-26T04:50+0300
2023-04-26T04:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
nurhak
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi.Açıklamaya göre deprem, Nurhak ilçesinde saat 01.14'de 4 büyüklüğünde meydana geldi.
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kahramanmaraş, nurhak , deprem
kahramanmaraş, nurhak , deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 01.14'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi.
Açıklamaya göre deprem, Nurhak ilçesinde saat 01.14'de 4 büyüklüğünde meydana geldi.