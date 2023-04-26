https://sputniknews.com.tr/20230426/kadinlar-basketbol-super-liginde-sampiyon-fenerbahce-1070192771.html

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56 yendi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T01:14+0300

2023-04-26T01:14+0300

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spor

fenerbahçe

fiba kadınlar avrupa ligi

şampiyon

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Serinin ilk iki maçında rakibini deplasmanda 75-68 ve 83-76 yenen sarı-lacivertliler, final serisinde durumu 3-0'a taşıyarak 17. kez şampiyonluğunu ilan etti.Sarı-lacivertli takım, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından bu sezonki ikinci kupasını müzesine götürmeyi de başardı.Karşılaşmayı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan ile yöneticiler Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Sertaç Komsuoğlu ve Ruşen Çetin yerinde takip etti.Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, ilk 5 dakikasını 16-8 üstün geçtiği ilk periyodu 24-19 üstün tamamladı.İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan sarı-lacivertliler, 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-19. Hücumda etkili performansını sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding, 17. dakikada farkı 18 sayıya (42-24) kadar taşırken soyunma odasına da 44-29 önde gitti.Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Fenerbahçe Alagöz Holding, 25. dakikada farkı 21 sayıya kadar yükseltti: 55-34. Savunma sertliğini artıran konuk ekip, 8-0'lık seri yakaladı ve 28. dakikada skor 55-42'ye geldi. Mola dönüşü toparlanan sarı-lacivertliler, final periyoduna 61-46 üstün girdi.Final periyodunda rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Fenerbahçe Alagöz Holding, parkeden 82-56 galip ayrıldı.Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasını kaldırdıMetro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle hem oyuncular hem de tribünler büyük sevinç yaşadı.Müsabakanın ardından kupa seremonisi düzenlendi. Seremonide önce finalist ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne alkışlar eşliğinde madalyaları takdim edildi. Mersin temsilcisine, madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan takdim etti.Ardından sahneye sarı-lacivertli oyuncular geldi. Basketbolcular madalyalarını aldıktan sonra kaptan Olcay Çakır Turgut, şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.Öte yandan final serisinin MVP'si Fenerbahçe forması giyen ve karşılaşmada 20 sayıyla oynayan Emma Rosa Meesseman seçildi.Ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seremoninin ardından salondaki tüm çocukları kürsüye davet etti.

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